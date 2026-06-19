ДПС предложи НСО да освети охраняваните лица и разходите за тях от 2013 г. насам

Парламентът да задължи началника на Националната служба за охрана (НСО) да предостави цялата информация и документация, включително класифицирана информация, свързана с охраната на всички лица, ползвали се от държавна охрана в периода от 2013 г. до днес. Това предвижда проект за решение на Народното събрание, внесен от парламентарната група на ДПС, съобщиха от пресцентъра на партията.

Предложението обхваща както информацията за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски, така и на всички останали лица, на които е била предоставяна охрана от НСО през последните години.

Вносителите посочват, че целта на решението е да осигури прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към лица, които заемат или са заемали висши публични длъжности.

В мотивите към проекта се подчертава, че приемането на решението ще създаде възможност информацията да бъде предоставена по надлежен, законосъобразен и институционален ред, без да бъдат нарушавани изискванията за защита на класифицираната информация.

Според вносителите по този начин ще бъдат гарантирани по-голяма прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес по отношение на дейността на НСО и предоставяната от службата охрана.