Нанков: Регионалният министър вече е заслужил артист и се бори за титлата "народен артист"

"Да затвориш магистралите докато текат ремонти на алтернативните трасета е тежка управленска неадекватност. Приятели не спират да ми звънят да се възмущават, че не просто пъплят в тапите към морето, а на места движението направо спира. Какъв туризъм, какви пет евро?!", това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето какво още написа той:

Да питат регионалния министър арх. Иван Шишков защо хем твърди, че е заварил ужас в АПИ, фактури по чекмеджета и пр. И в същото време възлага нови ремонти по магистралите - демек продължава да трупа нови и нови задължения! И то по същите договори за текущ ремонт и поддържане, които съвсем случайно бяха сключени през юни 2023 г., в последния му ден като служебен министър. Не може хем да се оплакваш от тежко наследство, хем да харчиш ударно. Или щом си Шишков, може?!

Че регионалният министър вече е заслужил артист и се бори за титлата "народен артист" всички виждаме. Но лошото е, че сме не просто зрители на "Шоуто на Шишков", но и потърпевши в тапите към морето.