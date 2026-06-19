ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антимафиоти хванаха в Бургас мъж, ползвал 3D принт...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23075028 www.24chasa.bg

Нанков: Регионалният министър вече е заслужил артист и се бори за титлата "народен артист"

2032
Николай Нанков. Снимка: Архив

"Да затвориш магистралите докато текат ремонти на алтернативните трасета е тежка управленска неадекватност. Приятели не спират да ми звънят да се възмущават, че не просто пъплят в тапите към морето, а на места движението направо спира. Какъв туризъм, какви пет евро?!", това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето какво още написа той: 

Да питат регионалния министър арх. Иван Шишков защо хем твърди, че е заварил ужас в АПИ, фактури по чекмеджета и пр. И в същото време възлага нови ремонти по магистралите - демек продължава да трупа нови и нови задължения! И то по същите договори за текущ ремонт и поддържане, които съвсем случайно бяха сключени през юни 2023 г., в последния му ден като служебен министър. Не може хем да се оплакваш от тежко наследство, хем да харчиш ударно. Или щом си Шишков, може?!

Че регионалният министър вече е заслужил артист и се бори за титлата "народен артист" всички виждаме. Но лошото е, че сме не просто зрители на "Шоуто на Шишков", но и потърпевши в тапите към морето.

Николай Нанков. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание