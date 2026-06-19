Община Русе търси мнението на русенци за изграждането на търговски парк в кв. „Дружба" 3

В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение за придобиване на поземлен имот в кв. „Дружба" 3 и изграждане на модерен ритейл парк. Предложението предвижда изграждането на търговски комплекс върху имот с площ 6825 кв. м, разположен в близост до бул. „Васил Левски" и бившето АОНСУ. Според представената концепция в обекта могат да бъдат разположени супермаркет, дрогерия, аптека или оптика, модни и обувни магазини, заведения за хранене, кафене, детски център и други търговски обекти. Инвеститорът заявява намерение за изграждане и на детска площадка за обществено ползване, както и за създаване на между 60 и 80 нови работни места. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В представеното инвестиционно намерение е заложено и озеленяване на терена и прилежащите пространства. Проектната концепция включва обособяване на зелени площи и ландшафтно оформление, които да допринесат за по-добрата градска среда и естетическия облик на района.

С оглед значимостта на инвестиционното предложение за района на кв. „Дружба" и потенциалното му въздействие върху градската среда, Община Русе е изготвила анкета за проучване на обществените нагласи и предпочитания.

Анкетата може да бъде попълнена анонимно до 3 юли включително тук.

След приключване на допитването резултатите ще бъдат обобщени и анализирани, като ще бъдат представени публично. Обществените нагласи и направените предложения ще бъдат предоставени на общинските съветници преди разглеждането на инвестиционното намерение. Окончателното решение относно бъдещето на проекта ще бъде взето от Общински съвет – Русе след обсъждане и гласуване на инвестиционното предложение.