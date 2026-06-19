Антимафиоти хванаха в Бургас мъж, правил оръжия на 3D принтер (Снимки)

Мъж, ползвал 3D принтер, за да създава оръжия, е бил арестуван в Бургас при акция на ГДБОП. Операцията, станала на 18 юни, е първата по рода си в България, съобщиха антимафиотите във фейсбук.

В дома на мъжа мъжа са открити различни доказателства. Сред тях попадат 3D принтери, материали и консумативи за тях - ролки с полимери, сушилня за готови изделия и други. На компютрите на мъжа пък били качени файлове с чертежи на разнообразни модели оръжия и патрони. Случаят е докладван на Районна прокуратура - Бургас.

Акцията, дело на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП, e в резултат на усилията на службите в световен мащаб да хванат алтернативните методи за производство на оръжия и последващата им продажба. В международен план се обмислят и законодателни мерки, за да се ограничи разпространението на подобен вид оръжие.

От ГДБОП посочват, че работят за разкриването на цялата дейност на мъжа и следят за други подобни случаи.