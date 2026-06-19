Коцев: Първата заповед за събаряне на къщи в Баба Алино е факт

Първата от поне 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността „Баба Алино" край Варна вече е факт. Това съобщи пред журналисти кметът на града Благомир Коцев.

„Първите заповеди са за сгради, вдигнати на база четири удостоверения за търпимост, за които смятаме, че са фалшифицирани, тъй като отговарят на обекти, които са на съвсем друго място", допълни Коцев. Той изрази увереност, че заповедите ще издържат в съда, тъй като са прецизирани и в тях няма пропуски.

По думите на кмета в сградите има по четири апартамента, като собственик на всички тях е фирмата „Форест клуб" на украинеца Олег Невзоров. „По този начин за момента няма да бъдат засегнати интересите на граждани", уточни той пред bTV.

Заповедите за събаряне подлежат на обжалване, поради което не може да се твърди, че багерите ще влязат още утре, обясни Коцев. Инвеститорът разполага с двуседмичен срок да подаде жалба в Административния съд.

Общината ще трябва да изчака приключването на съдебните процедури, след което фирмата ще има 60 дни да премахне сградите доброволно. „В противен случай Общината ще отстрани постройките за своя сметка, като запорира активи на дружеството, за да си гарантира вземанията и разходите, които ще направи", допълни кметът.

Процесът по издаване на заповеди за събаряне в района ще продължи, като според него всяка седмица вероятно ще излизат около дузина нови разпореждания. По думите му е възможно да бъдат засегнати и сгради, в които вече има живущи, като те ще имат право да търсят обезщетения от инвеститора.

„Потърпевшите имат правото на претенции и обезщетения, но те трябва да бъдат отправени изцяло към инвеститора, който ги е излъгал, а не към Общината", подчерта Коцев.

Кметът засегна и въпроса за инфраструктурата в комплекса. „В комплекса в Баба Алино има инфраструктура, която е изцяло в компетенциите на РДНСК - трафопостове, ВиК- и електропреносната мрежа", изтъкна той. По думите му все още не е ясно как сградите са получили ток и вода, като изясняването на случая е работа на РДНСК.

„Коцев посочи още, че тепърва ще се изясни дали корпорация КУБ е ремонтирала две улици във Варна за своя сметка. Има много частни дарители, които са правили подобни ремонти за своя сметка, така че тепърва ще установим кои точно обекти с какви средства са правени", допълни кметът, като уточни, че тази практика не е необичайна.

След скандала с незаконното строителство в местността „Баба Алино" край Варна, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извърши мащабна проверка, при която са установени 41 удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са издадени неправомерно.

„Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, а въпреки това са получили удостоверения за търпимост", заяви по темата министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според данните има съмнения и за още над 100 подобни случая, свързани с одобряването на кадастралната карта на района. Проверени са около 300 обекта, като инспекциите продължават, а след приключването им документацията ще бъде предадена на кмета на Варна, като последващите действия са в неговите правомощия.

Вчера Коцев подчерта, че удостоверенията за търпимост се издават от главните архитекти на общините или районите, които са под контрола на РДНСК, а не пряко от кмета. Според него конкретните документи за района са издадени през 2023 г. от район „Приморски" в периода на предходното управление. Той посочи още, че проблемът има по-широк, национален характер и изисква допълнителни проверки за възможни злоупотреби.

Въпреки че още в края на 2024 г. е имало прокурорски указания за действия срещу незаконното строителство, процедурите по Закона за устройство на територията са продължителни. До момента са установени нови нарушения, а съвместно с общината и РДНСК вече са започнати административни производства.

С издаването на първите заповеди за събаряне местната власт официално преминава към реален етап на премахване на незаконните обекти в района, като се очаква процесът да продължи и за останалите установени нарушения.