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Жена паднала на скали в Пирин, транспортираха я до София с медицински хеликоптер

Тони Маскръчка

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Медицински хеликоптер СНИМКА: АРХИВ

Пострадала туристка в Пирин планина е била транспортирана до столична болница днес по обяд.

Сигнал за инцидента е подаден в Планинската спасителна служба в 10,52 ч. Жена от Нидерландия се е подхлъзнала на снежна преспа в района на Тевното езеро и е паднала по скалите. Към мястото веднага са се отправили екип на отряда на ПСС - Банско, повикан е и медицинският хеликоптер. По първоначална информация туристката е била с контузия на главата.

Планински спасители са пренесли пострадалата до място, удобно за кацане на въздушната линейка. След това тя е отлетяла за столично здравно заведение, а участващите в акцията спасители вече се прибират към Банско, съобщиха от ПСС.

Медицински хеликоптер СНИМКА: АРХИВ

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