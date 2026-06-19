Министър Найденов: Нужно е прецизиране на дисциплинарната уредба, за гарантиране на независимостта на магистратите и общественото доверие в съдебната власт

Необходимо е прецизиране на законовата уредба на дисциплинарната отговорност на магистратите и създаване на по-ясни правила за нейното прилагане. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на конференцията „Обсъждане на въпроси, свързани с дисциплинарната отговорност на съдии и необходимост от изменения и допълнения на Глава шестнадесета, Раздел I от Закона за съдебната власт“, организирана от Висшия съдебен съвет. В нея участие взеха председателят на Върховния касационен съд Галя Захарова, членове на Висшия съдебен съвет, съдии, административни ръководители, представители на професионалните организации на магистратите и неправителствени организации.

В изказването си министърът подчерта, че практиката през последните години е откроила редица проблеми при прилагането на действащата дисциплинарна уредба. В Министерството на правосъдието все по-често постъпват преписки от проверки на магистрати с недостатъчна доказателствена обезпеченост по твърдените нарушения“, каза Найденов и посочи, че причините за това са свързани както с институционални затруднения, така и с възникнали въпроси след практиката на Съда на Европейския съюз, относно правомощията на органи с изтекъл мандат да извършват проверки, които могат да доведат до ангажиране на дисциплинарна отговорност.

Той посочи и проблемите, установени в практиката на Върховния административен съд – различия в тълкуването на правомощията на органи с изтекъл мандат, затруднения при прилагането на дисциплинарния състав „уронване престижа на съдебната власт“, необходимост от по-ясни критерии за съразмерност на дисциплинарните наказания и въпроси, свързани със сроковете за реализиране на дисциплинарната отговорност.

Според министъра бъдещите законодателни промени следва да бъдат насочени към по-ясни критерии за дисциплинарните нарушения, гарантиране на пропорционалност между нарушенията и санкциите, усъвършенстване на правилата относно сроковете и по-ефективно взаимодействие между институциите, участващи в дисциплинарните производства.

Той информира, че в рамките на обсъжданията на промените в Закона за съдебната власт в парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси вече е приет текст, който задължава компетентните органи да оказват съдействие на министъра на правосъдието при упражняване на правомощието му да предлага образуване на дисциплинарни производства. По думите му това е важна, но недостатъчна стъпка към цялостното решаване на проблема.

Министър Найденов съобщи още, че в Министерството на правосъдието предстои създаване на работна група за подготовка на нов проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Той увери участниците, че всички становища и предложения от конференцията ще бъдат анализирани и обсъдени при подготовката на бъдещите законодателни промени.

Членът на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева подчерта, че целта на конференцията е да бъдат формулирани конкретни идеи за законодателни промени. Тя акцентира върху европейските стандарти, според които дисциплинарната отговорност е гаранция за качествено правораздаване, но трябва да се прилага при съхраняване независимостта на съдиите.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова посочи, че дисциплинарната отговорност е важен инструмент за поддържане качеството на правосъдието. Същевременно тя предупреди, че дисциплинарното производство не бива да се превръща в средство за натиск върху магистратите и че при реализиране на дисциплинарната отговорност винаги следва да се държи сметка за личната вина и съразмерността на санкцията.