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Болен наркодилър пуснат под домашен арест с електронна гривна, за да се лекува

Тони Маскръчка

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Окръжният съд в Благоевград.

Болен наркодилър е пуснат под домашен арест с електронна гривна. Благоевградчанинът Красимир Григоров, на 65 г., е обвинен за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества. 

Благоевградският окръжен съд измени мярка за неотклонение от „задържане под стража" в „домашен арест", контролиран чрез средства за електронно наблюдение.

Съдебният състав намери, че не са налице данни, които да разколебаят изводите на предходните съдебни състави относно това, че Григоров е съпричастен към извършване на деянието, предмет на повдигнатото срещу него обвинение. В същото време съдебният състав отчита, че основните действия по разследването вече са приключили, което значително намалява риска от извършване на престъпление.

При постановяване на определението съдът взе предвид и заключението на назначената по делото съдебномедицинска експертиза, според което обвиняемият страда от множество хронични заболявания, налагащи незабавно болнично лечение.

Домашният арест ще бъде контролиран чрез средства за електронно наблюдение. Съдът е разпоредил обвиняемият да бъде настанен във възможно най-кратък срок в подходящо лечебно заведение.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Мъжът бе задържан на 12 февруари 2026 г. при специализирана полицейска операция и според прокуратурата той е продал на двама души фентанил. При последвалите процесуално-следствени действия криминалистите открили около 23 грама фентанил, укрити в електрическо табло в дома му.

Окръжният съд в Благоевград.

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