Вижте верните отговори от изпитите по математика от НВО в 7. и 10. клас

Просветното министерство публикува тестовете и ключовете с верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас. Учениците и техните родители могат да направят справка на следните линкове:

Тест и ключ с верните отговори за 7. клас вижте тук.

Тест и ключ с верните отговори за 10. клас вижте тук.

Днес от 9 часа се проведе изпитът по математика за седми клас. Тази година той бе с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Голяма част от задачите бяха с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в десети клас се проведе от 8 часа. Той бе с продължителност от 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържаше общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както географията и икономиката.