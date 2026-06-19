За ден 20 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 10 - за наркотици

Полицията днес е хванала общо 20 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол - 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10, четирима са отказали тестване.

109 492 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 юни 2026 г.

Извършен е контрол на 133 458 шофьори и пътници. Съставени са 30 759 фиша и 3304 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от шофьори, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 189 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 109 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 80 - с над 1,2 на 1000, а 13 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 59 водачи, 28 са отказали да бъдат тествани.

16179 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19511 водачи и пътници. Съставени са 4669 фиша и 527 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.