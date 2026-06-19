Разследват длъжностно присвояване на 147 000 евро в Пловдивския университет чрез фиктивни назначения

Разследването започнало по анонимен сигнал

Зам.-ректорът на Пловдивския университет проф. Невена Милева и бизнесмен са с повдигнати обвинения за присвояване на 147 000 евро чрез фиктивни назначения във вуза. Става дума за 13 души, които всъщност не са полагали труд. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Разследването е започнало по анонимен сигнал, а във вчерашния ден са извършени действия на няколко адреса. Прокурор Галина Андреева, която наблюдава делото, обясни, че претърсвания са извършвани на територията на Пловдив, Смолян и Брестник. Претърсени са пет адреса, включително на територията на университета, и са били обискирани трима души. Разследващи не са влизали във Филиала на вуза в Смолян.

Двамата обвиняеми са пуснати под гаранция. Милева е освободена срещу 15 000 евро след 24 часа в ареста, а помагачът ѝ - срещу 5000. От прокуратурата посочиха, че за такова престъпление законът предвижда от 3 до 15 г. затвор и конфискация на имуществото. Зам.-ректорката е заплашена и от лишаване от права. "На този етап няма данни за участие на други длъжностни лица", обясни прокурор Андреева.

Разследващите са изискали информация как парите са постъпили в бюджета на университета - дали по европейска програма или не. Фиктивните служители са били назначавани на за извършването на различни технически дейности, включително строително-монтажни работи. Сред тях е почти цялото семейство на бизнесмена. Договорите били на стойност между 700 и 1000 евро месечно, като средствата са били превеждани като заплати. След това са били връщани - 10 души са давали парите на бизнесмена, а другите трима на жена, която се свързвала с тях.

Престъплението не е извършвано през цялото време от 2024-а до 2026 г., а в два периода. Фиктивните работници са казали, че не са извършвали никаква дейност, като смятали, че вършат услуга на някого. Те не са привлечени към наказателна отговорност. "Не може всеки в едно производство да бъде обвиняем", каза прокурор Андреева.

Фирмата на втория задържан се занимавала със строителство, но е работила и по договори с университета за друга дейност. Мъжът се е познавал със зам.-ректорката. Тя не е получавала пари от фиктивните работници, но разследващите тепърва ще установяват дали средства са стигали до нея. Работата на прокуратурата продължава.