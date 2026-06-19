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Издирваният 47-годишен от Казанлък е открит, вече е при семейството си

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Издирваният Борис Анев Снимка: Архив на семейството

Издирваният 47-годишен Борис Симеонов Анев, който бе издирван от властите, е намерен и вече е при семейството си. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Стара Загора.

Анев бе обявен за издирване в сряда по молба на близките. Той бе в неизвестност от вторник (16 юни). Според описанието, което бе дала полицията, той е на възраст между 45-50 г., с нормално телосложение, чуплива къса кестенява коса и ръст ок. 185 см. Бил облечен с памучна зелена тениска и черни къси панталони. Обут бил с маратонки в същия цвят и носел личните си документи, телефон и синя раница.

Издирваният Борис Анев Снимка: Архив на семейството

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