Обвиниха съпругата на швейцареца Удо Ланге, помогнала на убиеца му

Съпругата на убития през 2022 г. швейцарец Удо Ланге - Елизабет, е обвинена от районната прокуратура в Перник в лично укривателство, съобщиха от държавното обвинение.

Това става почти четири години след жестокото престъпление, за което беше осъден Борислав Пенев, служител в пекарните на швейцареца. Убийството е извършено в комплекс до пернишкото с. Кладница на 11 август 2022 г. Тогава около 18 ч Удо пристигнал в гаража на къщата си, паркирал джипа си и тръгнал към асансьора. Там го пресрещнал Борислав Панев, за когото тогава се твърдеше, че бил твърде близък със съпругата на Ланге. Той стрелял с електрошоково устройство "Тейзер". Електродите се забили в шията вдясно и в дясното бедро на Ланге. Това го обездвижило. Тогава Борислав се навел, настъпил с коляно гръдния му кош и с кърпа, напоена с хлороформ, притиснал носа и устата му. В резултат на интоксикацията 68-годишният мъж починал.

Според събрани доказателства Елизабет подпомогнала извършителя на умишлено убийство да избегне наказателно преследване.

В хода на разследването било установено, че след смъртта на мъжа й, тя помогнала на Борислав като му дала средства за почистване на следите от престъплението, впоследствие опитала да създаде невярна представа за причините за смъртта.

След като подала сигнал на тел. 112, Елизабет съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаража в имота. Твърдяла, че той починал заради здравословните си проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние. С тези свои действия според обвинението е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около смъртта му.

С постановление на разследващия орган спрямо 60-годишната Елизабет е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари" в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване пред Районния съд в Перник.

Работата по делото продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Перник.

Делото за умишленото убийство на швейцареца приключи през 2025 г. с влязла в сила осъдителна присъда, с която на Борислав беше наложено наказание 20 години лишаване от свобода, което той изтърпява към настоящия момент.