Вижте седмичния отчет на община Русе

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РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- положен бе последният пласт от износоустойчив асфалт на ул. „Рига" - в участъка между кръстовищата с ул. „Будапеща" и ул. „Яна войвода";

- започна полагане на последния износващ слой асфалт на локалното пътно платно на ул. „Рига" с уширенията за паркиране;

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база – продължава полагането на ограничителни бетонови ивици, полагане на нова подземна кабелна захранваща мрежа и монтирането нови паркови стълбове с LED осветители, с поетапно пускане в експлоатация на осветлението;

- приключиха подготвителните дейности преди полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици, попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров 1"/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

- извършен бе ремонт с полагане на нови бетонови плочи на компрометиран участък от тротоар на кръстовището на ул. „Александровска" с пл. „Хан Кубрат";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски", бул. „Трети март" /вкл. напречна и надлъжна маркировка/, бул. „Тутракан", бул. „Христо Ботев", ул. „Воден", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Шипка", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Константин Димчев", ул. „Видин" 55, ул. „Гюргево" 3, ул. „Оборище", пред вх. 3 на бл. „Воден" в кв. „Възраждане" и пред бл. „Лебед" в кв. „Здравец – Изток";

- пуснат бе в експлоатация музикалният светещ фонтан в малкото езеро в Лесопарк „Липник" с изцяло обновено осветление;

- започна частичен ремонт на компрометирани участъци на тротоарните настилки по ул. „Борисова" - в участъка между ул. „Константин Иречек" и ул. „Рила";- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Цар Освободител", ул. „Изгрев", ул. „Лозенград", ул. „Петрохан", ул. „Шипка" и кв. „Образцов чифлик";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Васил Петлешков" и ул. „Хан Омуртаг";

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I - 5, бул. „Съединение" /вкл. и изграждане на нова подземна кабелна захранваща мрежа/, ал. „Роза", ул. „Касева чешма", ул. „Муткурова", ул. „Плиска", ул. „Райко Даскалов", ул. „Самодивец", в местност „Слатина", както и по уличните мрежи на с. Николово /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, Ново село и с. Сандрово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", в Парка на младежта, СК „Ялта" и в околоблоковите пространства на бл. „Васил Левски" в кв. „Дружба" 3 и бл. „203", бл. „204" и бл. „207" в кв. „Чародейка – Юг" /вкл. и монтиране на нови LED осветители/;

- изработени бяха 12 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- монтирани бяха 4 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Потсдам" с ул. „Проф. Михаил Арнаудов", бул. „Липник" с ул. „Чипровци" и ул. „Доростол" с ул. „Яребична";

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- по график бяха измити ул. „Солун", ул. „Ниш", ул. „Вардар", ул. „Щип", ул. „Тетово", ул. „Драма", ул. „Сяр", ул. „Лозен Планина", ул. „Лисец Планина", ул. „Сърнена гора", ул. „Сакар планина", ул. „Голям Богдан", ул. „Пейо Яворов", ул. „Ради Иванов", ул. „Никола Табаков", ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Екатерина Каравелова", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Цибрица", ул. „Ракитово", ул. „Троян", ул. „Дряновска", ул. „Дунавски кът", ул. „ Проф. Димитър Баларев", ул. „Руй Планина", ул. „Едуард Винтер", ул. инж. Бъркли", ул. „Бабуна планина", ул. „Родопи Планина", ул. „Люлин планина", ул. „Сребърна", ул. „Марагидик", ул. „Борисова", ул. „Николаевска", ул. „Стефан Стамболов", бул. „Придунавски", ул. „Цветница", ул. „Тулча", ул. „Добрич", ул. „Никюп", ул. „Воден", ул. „Плевен", ал. „Топола", ал. „Иглика", ул. „Мадарски конник";

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе, които работят на следните места:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", до бл. „13"/петък/;

- на 17 юни бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на с. Николово и лесопарк „Липник";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация 11 кучета. Извършена бе ваксинация на 25 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 15 юни бяха обявени резултатите от второ класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училищата за учебната 2026/2027 г.;

- на 19 юни бяха обявени резултатите от второ класиране за прием в първи клас за учебната 2026/2027 г.;

- изготвени бяха анализи, свързани с отчитането на 65-ото издание на „Мартенски музикални дни", извършена бе и техническа подготовка за следващото издание на фестивала;

- извършени бяха дейности по популяризиране, координация и провеждане на първите събития от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- продължава обработката на документи, свързани с реализацията на проекта „Русе Арт Фест", Договор № BG-RRP-11.021-0006, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" на НПВУ;

- продължава подготовката на концерта на 29 юни по случай Деня на р. Дунав;

- оказано бе съдействие за отчитането и реализацията на събитията по Програма „Култура" 2026;

- обобщена бе информация от образователните институции, във връзка с безплатния транспорт на ученици.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение" - положен бе първи пласт (биндер) асфалтова настилка, частично бе положена втори окончателен пласт асфалтова настилка, частично бе положена тротоарна настилка, положени бяха и бордюри по цялото протежение на улицата, както и частично бе положена настилка по тротоари;

- продължава основният ремонт на ул. „Св. Наум" – положени бяха първи пласт (биндер) асфалтова настилка, втори износоустойчив пласт плътна асфалтова настилка, бордюри и тротоарна настилка по цялото протежение на улицата, както и маркировка и пътни знаци за постоянната организация на движението;

- продължава основният ремонт на ул. „Коледница" - частично бе положен първи пласт (биндер) асфалтова настилка, частично бе положен втори износоустойчив пласт асфалтова настилка, извършена бе подготовка за полагане на бордюри и подготовка на тротоари, частично бе положена тротоарна настилка;

- продължава ремонтът в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие";

- продължават основният ремонт и реконструкцията на Дом за стари хора (ДСХ) ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст без увреждания";

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3;

- извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе в партньорство с РУ „Ангел Кънчев" кандидатства с проектно предложение "Cut the Drain: a smart, self-measuring rainwater harvesting system, piloted at Primary School "Bratya Miladinovi", Ruse /„Cut the Drain": интелигентна, самоизмерваща се система за събиране на дъждовна вода в ОУ „Братя Миладинови", Русе/ по EUI-IA Call 4 /Европейска градска инициатива/. Най-важното предизвикателство, което проектът цели да реши, е ефективното управление на дъждовната вода чрез внедряване на система в ОУ "Братя Миладинови", способстваща нейното събиране, съхранение и повторно използване за поливане на зелените площи в двора на училището, почистване и санитарни нужди;

- изготвена бе процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, насрочен за 30 юни, като са включени десет имота;

- издадени бяха 5 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост и 3 временни удостоверения за категоризация на заведения за хранене и развлечения.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- взето бе участие в работна среща в Кризисния център към SOS „Детски селища", във връзка с резултатите от проверка на Държавната агенция за закрила на детето, относно осигуряването на потребностите и спазването на правата на децата;

- консултирани бяха 9 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа" и бяха извършени 11 домашни посещения на потребители на услугата, с цел проследяване качеството на грижа;

- приети бяха 47 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 47 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 7 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм "Лична помощ";

- консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- създадена бе организация за провеждане на лекции по Програма „Академия за родители";

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 4, 12 и 15. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на грубата моторика, както и други двигателни игри. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведена бе една консултация с майката на дете от Детска ясла 4;

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени две тренировки с деца с увреждания и деца от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в СК „Захариев файт тийм";

- проведени бяха индивидуални консултации с майки на непълнолетни младежи, във връзка употреба на психоактивни вещества;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула", кв. „Тракция" и кв. „Дружба" и консултираха 58 лица за кампанията на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе" за безплатно изследване на заболяването туберкулоза, която ще се проведе в периода 15 – 30 юни. Извършени бяха консултации за превенция на заразяване с летни вирусни инфекции и за задължителните имунизации, оказано бе съдействие на 18 лица за промяна на общопрактикуващ лекар;

- изготвени бяха 29 карти за хора с трайни увреждания;

- до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 678;

- на 15 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Стрешер планина" 40;

- на 17 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Г. Бенковски" 3, с. Червена вода;

- на 18 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на бул. „Ген. Скобелев" срещу СБА;

- подписан бе договор с външна фирма за поддържане на зелените площи едновременно в двата гробищни парка, която започва работа на 19 юни;

- изготвена бе справка за гробните места по парцели, които на се поддържат.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха работни срещи и организационни дейности, във връзка с предстоящото провеждане на световния шампионат по водомоторен спорт;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- извършено бе почистване на дървета и клони и косене на трева в района на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- приключи ремонтът на треньорска стая в Общинската тенис база в Парка на младежта;

- извършен бе текущ ремонт на покрива на зала „Локомотив";

- хор „Свети Георги Победоносец" участва в концерт, посветен на 75-ата годишнина на емблематичния хор на варненските учители ,,Арс Музика", с диригент Веселина Маринова и пианист Боян Бъчваров. Празничното събитие се състоя в аулата на Икономическия университет във Варна;

- кметът Пенчо Милков се срещна с новоизбраното ръководство на Младежкия парламент към Общинския младежки дом. В разговора участваха заместник-кметът Борислав Рачев, директорът на Общинския младежки дом Красимира Николаева, Теодора Траянова – ментор на организацията, председателят и членовете на екипа, които преди дни бяха избрани да ръководят Младежкия парламент - Магдалена Петрова – председател, Кристина Иванова – заместник-председател, Преслав Петров – секретар, и Александра Димитрова – PR;

- танцово студио „Импулс" при Общинския младежки дом се завърна с много отличия от международния конкурс „Millennium Legend Dancers Transnational Festival", който се проведе в Брашов, Румъния. В престижното събитие участие взеха над 30 танцови състава, които представиха общо 224 танца. Възпитаниците на „Импулс" се състезаваха в четири възрастови категории – baby, children, junior и seniors, както и в различни стилове и категории – модерен, тематичен танц и open. Студиото представи общо 15 танца – 6 солови изпълнения, 2 дуета и 7 групови танца, всички в най-високото ниво на трудност – Gold, което изисква висока техника, артистичност и майсторство на изпълнение. Талантливите танцьори завоюваха впечатляващите 14 първи места и 1 второ място. Освен призовите класирания, студиото получи и специални отличия:

- Best Group Juniors с танца „Hit the Road Jack";

- Best Solo Moment Seniors в изпълнението на Дарина Даскалова;

- Best Group Seniors с танца „Feeling Good";

- извършена бе подготовка за предстоящия Годишен концерт на съставите на Общинския младежки дом.