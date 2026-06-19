7 са арестувани след тридневна акция срещу наркотиците в Русе

Седем души бяха задържани при тридневна полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Русе, съобщиха от полицията.

На 16 юни полицейските служители установили двама 41-годишни мъже, у които са открити марихуана, амфетамин и метамфетамин.

В рамките на разследването на следващия ден криминалистите достигнали до още двама – 44-годишна жена и 31-годишен мъж, за които се предполага, че са на по-високо ниво в схемата за разпространение. При претърсване в дома на жената са намерени и иззети марихуана, мобилни телефони, пособия за претегляне и разфасоване на дози, както и 16 700 евро.

В последния ден на акцията са задържани и трима мъже – клиенти на наркоразпространителите. При операцията служителите на МВР са открили и два специално пригодени „тайника" на територията на русенски квартал, които според първоначалните данни са използвани за съхранение на едро на забранени вещества. От тях са иззети значителни количества наркотици, като общото количество е 2,4 килограма амфетамин и близо 500 грама марихуана.

Работата по случая – документирането на цялостната престъпна дейност на лицата и установяването на други съучастници, продължава под ръководството на държавното обвинение.