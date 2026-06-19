„Метрополитен" подписа договорите за разширението на метрото в „Люлин"

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„Метрополитен" ЕАД подписа два договора за строежа на разширението от 2 км на метрото в ж.к. „Люлин", съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Новото отклонение ще е под бул. „Царица Йоанна" и ще достига до западната дъга на Софийския околовръстен път. Стойността на договорите е за близо 139 млн. евро.

Процедура за избор на изпълнител се състоя за двата участъка от разширението в „Люлин".

„Продължаваме да развиваме метрото, новата линия осигурява по-добра свързаност на най-големия квартал на столицата. Това разширение е част от стремежът ни да направим София по-модерен, по-зелен и по-добре свързан град. Всяка нова метростанция означава по-малко задръствания, по-чист въздух и повече възможности за развитие на кварталите", каза столичният кмет Васил Терзиев.

Обединение ДЗЗД „Метро Люлин Запад", с партньори „Геострой" АД, „Пауър Смарт" ООД и „Обонато Билд" ООД, подписа договор за първата обособена позиция – проектиране и строителство на метростанция „Добринова скала" и прилежащия тунелен участък от Околовръстния път до км 0+887,78 (начало на МС 2). Стойността на договора е 68,4 млн. евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Обединение ДЗЗД „Метро Люлин 2024", с партньори „Трейс Груп Холд" АД и „Джи Пи Груп" АД, ще изпълни втората половина на трасето – от км 0+887,78 (начало на МС 2) до метростанция „Люлин", включително новата метростанция „Царица Йоанна". Стойността на договора е 70,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение също е 36 месеца.