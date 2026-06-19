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Тиктокърът Стоян Колев остава в ареста. Закани се: Ще ви потроша в затвора

Диана Варникова

[email protected]

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Стоян Колев СНИМКА: Диана Варникова

Районният съд в Пазарджик остави в ареста тиктокърът Стоян Колев, който бе задържан преди два дни на магистрала "Тракия" с пневматично оръжие и дрогиран.

"Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора. Вие луди ли сте?", с тези думи Стоян Колев крещеше по полицаите, които го охраняваха в съда.

Той беше отведен обратно зад решетките, след като магистратите уважиха искането на прокуратурата за постоянно задържане.     

Мъжът бе арестуван след анонимен сигнал на гражданин, че шофирал агресивно по магистрала "Тракия" в района на Пазарджик и през люка на колата си показвал пневматична пушка. 

На място бил извършен тест за употреба на наркотици, който е отчел употреба на кокаин. Оръжието, което е намерено в колата, се оказало еърсофт.

Колев излъчи проверката и задържането си на живо в инстаграм профила си.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стоян Колев СНИМКА: Диана Варникова

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