Огнеборци спасиха 30 овце при пожар в асеновградското село Боянци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7 екипа са гасили над 5 часа

30 овце са спасени при пожар в асеновградското село Боянци. Огънят е избухнал в обор, над който са били разположени помещения, обитавани от хората, отглеждащи животните.

Пламъците са унищожили напълно 300 квадратни метра от покрива на постройката, както и прилежащия сеновал, в който са били съхранявани около 500 бали. Действията по потушаването на огъня на 7-те екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив са продължили повече от 5 часа.

Няма пострадали хора, съобщават от Пожарната в Пловдив. Щетите са единствено материални.