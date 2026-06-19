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Огнеборци спасиха 30 овце при пожар в асеновградското село Боянци

24 часа Пловдив онлайн

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7 екипа гасиха огъня над 5 часа.

7 екипа са гасили над 5 часа

30 овце са спасени при пожар в асеновградското село Боянци. Огънят е избухнал в обор, над който са били разположени помещения, обитавани от хората, отглеждащи животните.
Пламъците са унищожили напълно 300 квадратни метра от покрива на постройката, както и прилежащия сеновал, в който са били съхранявани около 500 бали. Действията по потушаването на огъня на 7-те екипа пожарникари от Асеновград и Пловдив са продължили повече от 5 часа.

Няма пострадали хора, съобщават от Пожарната в Пловдив. Щетите са единствено материални.

Няма пострадали хора, само материални щети.
Няма пострадали хора, само материални щети.

7 екипа гасиха огъня над 5 часа.
Няма пострадали хора, само материални щети.

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