Мазутни петна стреснаха летовници на Аркутинския плаж

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Мазутни петна стреснаха летовници на един от най-красивите плажове по Южното Черноморие - Аркутино.

Тази сутрин ивицата, която се намира между Созопол и Приморско, е била залята с мазутни петна. Черни топчета плували и във водата, близо до брега.

От РИОСВ Бургас веднага са изпратили екип на проверка, научи "24 часа".

От Екоинспекцията в морския град отказаха информация по случая, като посъветваха да се обърнем към пресцентъра на МОСВ. Наш репортер изпрати въпроси до ведомството, очакваме официална информация.

Аркутино все още е един от най-малко засегнатите от строителството по морето плажове в България, известен с красивата природа наоколо и кристално море. Той е сред носителите на отличието "Син флаг".