73-годишен учител по музика отива на съд за блудство с 10-годишно дете

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Районна прокуратура – Благоевград за шест месеца приключи действия по разследване по досъдебно производство за извършени блудствени действия спрямо малолетно лице.

С обвинителен акт на съд е предаден 73-годишният Тодор Ковачев. В хода на разследването е установено, че есента 2025 г. работел като преподавател по музика в читалището в Петрич, където му бил предоставен кабинет.

За учебната 2025/2026 г. в клас по цигулка било записано 10-годишно момиче, за което обвиняемият определил график за индивидуални занятия – 2 пъти седмично.

В периода м. октомври – м. декември 2025 г. Ковачев многократно извършил блудствени действия по възбуждане на полово желание без съвкупление спрямо момичето.

Пострадалата споделила за случилото се на майка си. След подаден сигнал до органите на МВР било образувано досъдебно производство, а учителят е задържан и привлечен към наказателна отговорност. След кратко задържане, мъжът е освободен с мярка за неотклонение „домашен арест".

Ковачев е дългогодишен преподавател по музика, цигулар и диригент. Той е работил в читалището в Петрич, както и като учител по музика в основно училище в Благоевград. Завършил е Музикалната академия в Пловдив, бил е част от Оркестъра за народни песни и танци и естрадния оркестър към Дома на културата в Благоевград.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.