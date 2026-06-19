България спира санкции и срещу Вагит Алекперов, съобщи Румен Радев

България ще наложи и вето на европейски санкции срещу съсобственик на "Лукойл" Вагит Алекперов. Това обяви премиерът Румен Радев от Брюксел. Той вече обяви, че няма да подкрепим и такива срещу руския патриарх Кирил.

Вагит Алекперов вложи много усилия и ресурси, за да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да се наложат санкции, това означава ние да се простреляме в крака, категоричен бе Радев.

Швейцарската "Литаско" - мажоритарен собственик на бургаската рафинерия и на бензиностанциите на "Лукойл" заведе иск срещу нас за 3 млрд. евро заради значителни претърпени загуби и щети. Радев назначи Евгени Симеонов за особен търговски управител в дружествата на "Лукойл" в България начело с бургаската рафинерия.

"Ненужни вълнения, както виждате по никакъв начин европейски фондове и плащания по ПВУ не се спират, за това доверие, което има към правителството ние получаваме в аванс. Определени кръгове в България се вълнуват и се притесняват, да не кажа "истеризират" всичко това, което се случва тук по отношение на санкциите, едва ли не заради тези санкции на нас ще ни спрат фондовете, напротив, на нас ни пускат фондовете", обясни Радев.

И припомни, че ЕК одобри над 1 млрд. евро по ПВУ и очакваме още 150 млн. евро по петия етап.

Докато беше в Брюксел Радев се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски. И я обяви като "ползотворна".

"Обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в енергетиката. България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопроводни системи и терминали за втечнен газ, с които разполагаме. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашият регион ще расте, а България именно предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките. Това беше основната тема за разговор. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия", обясни премиерът.

Още в четвъртък Румен Радев обяви от Брюксел, че няма да се допуснат санкции, които да "рефлектират негативно върху българската икономика". По този начин Радев потвърди позицията срещу 21-ия пакет срещу Русия.