Прокуратурата пита СДВР: Къде е Пепи Еврото

Къде е Пепи Еврото, този въпрос Софийската градска прокуратура е отправила към СДВР. Към момента държавното обвинение не знаело местонахождението на издирвания брокер в съдебната система и бивш собственик на ресторанта със скандална слава "Осемте джуджета" Петьо Петров - Пепи Еврото, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Не така обаче стоят нещата в МВР. По-рано днес главният секретар Любомир Николов обяви, че вътрешното министерство има ясни насоки къде е Пепи Еврото. "При издаване на Европейска заповед за арест очаквам бързо да бъде задържан и доведен пред съда", обяви главният секретар. По този повод днес наблюдаващият прокурор по делото срещу Пепи Еврото за изнудване е поискал от СДВР спешно да изпратят на прокуратурата установената информация относно актуални данни за местонахождението на бившия следовател.

От Софийската градска прокуратура напомниха, че при тях се води досъдебно производство, по което той е обвиняем за изнудване с постановление на наблюдаващия прокурор от 25 август. Пепи Еврото обаче не бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на ГДНП от 2023 г. С писмо от 22 май 2026 г. СГП била уведомена от СДВР, че при установяването му Софийска градска прокуратура ще бъде уведомена своевременно. С писмо от 1 юни пък била изискана справка от началника на сектор „Издирване" при СДВР какви действия са предприети за установяване на местонахождението на Петьо Петров и какъв е резултатът от тях. До момент също не бил постъпил отговор.

Междувременно преди месец ВСС образува дисциплинарно производство срещу шефката на СГП Емилия Русинова за това, че през 2021 г. е пътувала в една кола с Пепи Еврото зад граница. По това време вече скандалът "Осемте джуджета" гърми с пълна сила. Самият Пепи Еврото изчезна през май 2023 г., когато имаше война в прокуратурата между бившия главен прокурор Иван Гешев и тогавашния му заместник Борислав Сарафов. Преди месец пък Еврото беше осъден на глоба в размер на 2500 евро за документно престъпление по делото за изчезналото злато на бизнесмените баща и син Илия и Явор Златанови.