Има опасност Карлос Насар да не участва на олимпиадата

Има опасност българските щангисти, включително и шампионът Карлос Насар, да не могат да участват на следващата олимпиада, предупреди спортният министър Енчо Керязов. Причината са проблемите във федерацията по вдигане на тежести.

В момента има подадена жалба срещу избрания за председател Асен Златев и той не може да си влезе в кабинета и да започне работа. За миналата година федерацията е с 1 млн. евро натрупани дългове, а за тази година - още 700 хил. евро. Керязов обясни, че трябва да се намерят спонсори, но и че проблемите не може да се решат без помощ от държавата. През есента предстои голямо състезание, на което се печелят квоти за участието в летните олимпийски игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

Като първи проблем в спорта министър Керязов посочи нарушената комуникация и ниското доверие в самото ведомство. Той се е срещнал лично с всички директори на дерикции, била е направена анонимна електронна анкета, която е дала ясна представа за работата в министерството.

80% от служителите посочват, че са взимали решения под натиск. Могат да ги натискат по-висшестоящи - министър, зам.министър, други на по-високо ниво. Не са цитирали имена, но за нас е важно, че това се е случвало, не се занимаваме с това кой е упражнявал такъв натиск, каза Керязов пред bTV за резултатите от анкетата.

Вторият голям проблем е с федерациите, където има "подветрие" и съдебни дела, които спъват работата. Трудно е ситуацията както с вдигането на тежести, така и с шахмата, където е провел няколко срещи с представители на различни федерации.

Има надежда те да се обединят. Всички искат да се обединят. Пречат личностни проблеми, създадени през годините, и нарушеното доверие между тях, а някои от тези хора дори не присъстват вече там, обясни той за шахмата.

Всички спортисти обаче призова да бъдат спокойни за предстоящите състезания, включително и за олимпиадата, и изрази увереност, че ще се намерят решения на проблемите във федерациите, така че никой спортист да не отпада заради подобно проблеми.