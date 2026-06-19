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Алма матер е в първата половина на световна класация за най-добрите университети

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Софийски университет Снимка: Архив

Най-висок е успехът му в показателя за професионална реализация на завършилите студенти

Cофийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ е на 751-761 място в обявената в четвъртък световна класация за 2027 година на QS World University Rankings. 

Висшето учебно заведение участва в нея от 2013 г. насам, съобщи днес пресцентърът на висшето училище.

Алма матер е в първите 9 процента от участвалите в класацията университети. Той е и сред първите 50 процента от класираните 1504 най-добри университети в света.

В класацията тази година са кандидатствали и оценени 8808 университета от 106 страни. От тях до класиране са допуснати 1504. През 2025 г. кандидатствалите университети бяха 8467.

Университетите се оценяват на базата на 9  критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост.

Най-висок е успехът на Софийския университет в показателя за професионална реализация на завършилите студенти, поясняват от висшето училище.

Софийски университет Снимка: Архив

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