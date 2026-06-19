Юлиан Константинов: Живея с греха, че се отказах от операта (подкаст)

„Имам чувството, че живея с този грях.“ Така оперният певец Юлиан Константинов говори пред Анатолий Попов - Толик в подкаста „24 часа от живота“ за един от най-трудните моменти в живота си - решението да се откаже от операта.

Днес той признава, че завръщането му е „дълго, бавно и не толкова естествено“, защото според него самото отказване не е било честно. Константинов казва, че едва по-късно е разбрал колко тежи подобно решение, когато човек има талант, който „не е съвсем негова заслуга“.

В разговора с Толик той говори без поза за цената на кариерата, за загубения хъс, за вината, за грешките и за това защо животът му днес е разделен на два коренно различни периода - „до пеенето“ и „след него“.

Този разговор не е само за опера. Той е за таланта като отговорност, за суетата, за възрастта, за суровата честност към себе си и за онези решения, които човек разбира истински едва години по-късно.

Слушайте целия епизод на „24 часа от живота“ с Анатолий Попов - Толик.