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3 флашки с голи снимки на педофила рецидивист намерени в дома му, позирал в компанията на малки момчета

Кирил Борисов

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Кадър от телевизионен сериал, в който Карамихайлов се е снимал като статист преди няколко години.

Софийският районен съд остави Мартин Карамихайлов за постоянно в ареста

Педофилът рецидивист Мартин Карамихайлов остава за постоянно в ареста, както поиска Софийската районна прокуратура, реши съдът в петък. Мярката за неотклонение беше закрита заради интимни подробности от гнусните снимки, които Карамихайлов разпространявал на деца от профила си в инстаграм. Както "24 часа" съобщи, осъжданият 3 пъти за блудства с малолетни момчета беше започнал работа като охранител в столично училище, а преди дни е задържан заради поредния си опит да съблазни дете като му пращал голите си снимки. Обвинен е за разпространение на порнографски материали по член от Наказателния кодекс, който предвижда между 3 и 8 г. затвор и глоба от 3 до 15 хил. лв.

"На 11 юни ученикът е получил покана да последва профила на обвиняемия. След това е попаднал на история в Инстаграм, на която е отбелязан с неговите имена. На снимката обвиняемият е гол, т.е. това е порнографско съдържание. Трябва да се отбележи, че той е постъпил на работа на 6 юни, а деянието е извършено 5 дни по-късно", каза пред "24 часа" прокурорът по делото Валентин Добрев.

Мартин Карамихайлов в съда през 2015 г.
Мартин Карамихайлов в съда през 2015 г.

По разследването е разпитан юристконсултът на охранителната фирма, която е наела Мартин Карамихайлов. Представил свидетелство за съдимост, в което пише, че е неосъждан, защото година по-рано е реабилитиран с определение на Софийския градски съд. Работодателите не се усъмнили и не са знаели за присъдите за педофилия, както и че е лежал в затвора. Уволнили го, след като били сезирани от родители. Прочели за криминалното му минало в интернет.

След сигнала на ученика полицаите са се свързали с охранителната фирма, в която работил Карамихайлов. Той се явил в 7-о районно управление във вторник по обяд. Претърсено е жилището, което е обитавал. Там са намерени три флашки със снимки и клипове на педофила, на които е гол, а на много от тях бил с малки момчета. Снимките и клиповете обаче били отпреди няколко години. От излизането му от затвора досега не е бил разследван за други престъпления.

Кадър от телевизионен сериал, в който Карамихайлов се е снимал като статист преди няколко години.
Мартин Карамихайлов в съда през 2015 г.

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