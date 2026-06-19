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Поставят датчици в дълбоки сонди, за да следят свлачището край Пампорово (Снимки)

Валентин Хаджиев

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Сондирането се очаква да приключи в понеделник. Снимки: Валентин Хаджиев

Екип от инженери, геолози и геотехници извършва сондажи на ключови места в района на свлачището по пътя Смолян–Пампорово. Сондажите се правят до достигане на твърд пласт в земята, където ще бъдат поставени датчици, които да отчитат хоризонталните премествания.

Две от сондите вече са изградени, но и на 17-ия метър в южната сонда все още не е достигната здрава основа, каза инженер-геологът Васил Методиев, който е част от екипа, сформиран от Агенция „Пътна инфраструктура". В екипа участват специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, както и специализирани фирми.

Свлачищните процеси все още продължават макар и в по-слаба форма и районът е опасен.
Свлачищните процеси все още продължават макар и в по-слаба форма и районът е опасен.

Сондата над свлачището показва, че все още има вода, която се стича, без да е ясно откъде идва, добави Методиев.

„Това е едно от малкото свлачища, чието развитие се наблюдава в реално време. Основното свличане вече е настъпило, но процесите продължават и районът остава опасен", посочи Методиев.

Събраните данни ще покажат на каква дълбочина се развиват свлачищните процеси, как се изменят във времето и къде трябва да бъдат изградени бъдещите укрепителни съоръжения.

В издълбаните сонди се поставят датчици
В издълбаните сонди се поставят датчици

Сондирането ще приключи до понеделник, а след това взетите проби ще бъдат изследвани в лаборатория. Чрез изчислителни модели ще се търсят хлъзгателните повърхнини на вторичните свличания, за да бъде оразмерена бъдещата конструкция и да се гарантира безопасната експлоатация на пътя. Най-оптимистичния вариант да започне работа по изграждане на дъщия мост е един месец, коментират специалистите.

Заради свлачището, което се активизира на 1 май, движението от Смолян към Пловдив се осъществява по обходни маршрути през проходите Рожен и Превала. За по-бърза връзка между Смолян и курорта вече функционира обходен маршрут над свлачището. Той обаче е тесен и на места разминаването на автомобилите е затруднено.

Васил Методиев
Васил Методиев

Сондирането се очаква да приключи в понеделник. Снимки: Валентин Хаджиев
Свлачищните процеси все още продължават макар и в по-слаба форма и районът е опасен.
В издълбаните сонди се поставят датчици
Васил Методиев

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