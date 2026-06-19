Задача за злато, карати и грамове изуми седмокласници на матурата по математика (Обзор)

Учители: Свикнали са да решават за смеси и сплави като проценти, а не като дроби

Задача за злато, търсене на карати и грамове от втория модул затрудни най-много седмокласниците на външното оценяване по математика в петък, показа анкета на “24 часа”. Явиха се около 55 000 ученици.

Миниматурата тази година бе 180 минути (с 15 минути повече от миналата). Тестът е с общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

На първия модул мисля, че всичко ми е вярно, на втория обаче малко се изложих - на задачата за златото, както и на следващата, защото най-трудно ми е с условието “докажете”, каза Людмил от столичното 30-о училище. Малко по-трудна беше задачата със сплавите, допълни и Йоана. А за Митко и трите задачи във втория модул са били трудни.

“Като цяло първият модул е лесен. Задачите са балансирани, достъпни и бързо решими. Биха могли да се затруднят само с 6-а задача. Учили сме, че делимостта се отнася за множеството на естествените числа, а тук питат за неотрицателни числа, т.е. включват и нулата”, коментира Снежинка Матакиева, бивш експерт в МОН, автор на учебници и учебни помагала по математика.

Практическата 23-а задача за златото може да се стори необичайна за учениците, защото са свикнали смеси и сплави да решават като процент чисто вещество, а каратите са дадени като дробно число, обясни експертката.

Задача 21 също породи дискусия. Родители и ученици се зачудиха защо има няколко варианта за оценяването ѝ. От просветното министерство обясниха, че задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете частично овладяване на проверяваните знания и умения, а не само крайният резултат.