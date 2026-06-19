Двойно повече дарения на изборите, но всички без Радев и ДПС губят (Обзор)

За 2 г. и след коалицията с ГЕРБ ИТН от 200 хиляди паднаха на нула, ПП-ДБ са с над 100 хил. евро назад

Два пъти повече дарения са получили партиите за изборите през април спрямо тези през октомври 2024 г. - 1 300 978,76 евро при 664 693,76 евро преди две години. Разликата обаче се дължи изцяло на големите постъпления към новия играч - “Прогресивна България” на Румен Радев, докато сумите към останалите партии значително са се стопили.

Това става ясно от отчетите на партиите за даренията за изборите, които Сметната палата публикува в петък.

967 хил. евро от всички дарения са за формацията на Радев, а всички останали са получили общо едва 636 285 евро. Ръст има само при ДПС - от 220 на 300 хил. евро. За тях са и

трите най-щедри еднократни дарения

- 120 хил. евро от Тихомир Андонов, който е декларирал, че са от дивиденти, 100 хил. евро от Пламен Пейков, който е бил не просто поддръжник, а и кандидат, и 80 хил. евро от дивиденти от Георги Белев.

ПП-ДБ са единствената парламентарна сила, която повиши резултата си спрямо последните избори, но пък са претърпели голям удар с даренията - от 153,6 хил. евро през 2024 г., сега са получили едва 5600 евро.

Най-големият срив обаче е при ИТН, които не само че изпаднаха от парламента, но и не са получили нито лев от поддръжници. За сравнение, преди да се коалират с ГЕРБ, даренията им бяха близо 200 хил. евро.

БСП също е получила по-малко - от 28,9 хил. евро преди две години сега преводите им са били 17,2 хил. евро.

Само по едно дарение са получили “Възраждане” и на двата вота. През есента на 2024 г. общинският им съветник Деян Николов им е пуснал 5112,92 евро, а сега са получили едва 3000 евро от друг дарител. €

По традиция ГЕРБ-СДС не събира и не получава дарения. Постъпления няма и за “Величие” и МЕЧ в нито една от двете кампании.

Даренията се делят на два вида - от симпатизанти и от кандидати. Сметната палата ги разделя в отделни графи, но понякога стават разминавания. Например сред тези, които са дали на ПБ, има

мъж на име Румен Радев, превел 5000

евро, но не е в списъка на кандидатите, а на редовите дарители.

И за ПБ има едри суми: 50 хил. евро от Васил Георгиев, който пише, че ги е спечелил от продажба на недвижими имоти от януари 2025 до февруари 2026 г., 30. хил. евро от Драгомир Йорданов, 25 хил. евро от Радослав Босев, по 20 хил. евро от Васил Хаджийски и Диляна Парушева, 19 хил. евро от Георги Тихов и т.н.

Активни са били и

самите кандидати на ПБ, дали 138 481 евро

с общо 89 дарения, т.е. средно един превод е бил за 1555 евро. Най-големите са от настоящите зам.-шефове на групата Владимир Николов и Слави Василев - съответно по 20 и 15 хил. евро.

Общо всички кандидати са дарили в тази кампания над 307 хил. евро.

43 117 евро в 51 превода са превели мераклиите за депутати от ПП-ДБ.€ Средно едно дарение е било за 707 евро. Тези пари обаче са почти изцяло от хората на “Промяната”. Най-големите суми са от Венко Сабрутев и Ивайло Шотев - по 10 хил. евро, Васил Пандов е пуснал 6000, а Бойко Рашков - 5 хил. евро. По нула лева от кандидатите си са декларирали “Възраждане”, ДПС, ГЕРБ, както и “Величие”, ИТН и МЕЧ. Социалистите пък са финансирали кампанията си с 30,6 хил. евро.