Шофьор на камион самокатастрофира на магистрала "Тракия"

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Товарен камион е самокатастрофирал на магистрала „Тракия" в платното в посока Бургас.

Инцидентът е станал днес малко след 15.30 часа в района на 219-ия километър.

38-годишен е катастрофиралият мъж. Разминал се е без наранявания. Нанесени са само материални щети. Пробата му за алкохол, направена на място, е отрицателна, съобщава БНТ.

В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.

От АПИ съобщиха, че временно се ограничава движението през км 219 на АМ "Тракия" към Бургас заради преместване на аварирал камион.

Обходният маршрут е: п.в. "Стара Загора" - път I-5 - Стара Загора - път II-66 - Нова Загора - п.в. "Нова Загора".