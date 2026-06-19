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Шофьор на камион самокатастрофира на магистрала "Тракия"

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Товарен камион е самокатастрофирал на магистрала „Тракия" в платното в посока Бургас.

Инцидентът е станал днес малко след 15.30 часа в района на 219-ия километър. 

38-годишен е катастрофиралият мъж. Разминал се е без наранявания. Нанесени са само материални щети. Пробата му за алкохол, направена на място, е отрицателна, съобщава БНТ. 

В момента в участъка има полицейски екип, който обслужва произшествието.

От АПИ съобщиха, че временно се ограничава движението през км 219 на АМ "Тракия" към Бургас заради преместване на аварирал камион. 

Обходният маршрут е: п.в. "Стара Загора" - път I-5 - Стара Загора - път II-66 - Нова Загора - п.в. "Нова Загора".

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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