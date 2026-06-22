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Наталия, Никол, Лея, Емилия и Георгиос спряха пиян да подкара колата си (Видео)

Тони Маскръчка

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Наталия Малинска

На 24 юни – още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите

Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат. Те са достойните българи. "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им. А "24 часа" празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина. На 24 юни още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. Тогава ще е церемонията, на която ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи. Вижте една от историите на новите българи в общността на достойните.

Във вечерните часове на 29 август 2025 г. в с. Лозеница, община Сандански, лек автомобил е спрял напречно на пътя. Наталия Малинска, Никол Чакърова, Лея Бехчет, Емилия Широва и Георгиос Тренчев, на възраст от 15 до 18 г., забелязали, че шофьорът слиза във видимо нетрезво състояние.

Никол Чакърова
Никол Чакърова

Лея Бехчет
Лея Бехчет

Младежите уведомили полицията и до пристигането на патрула направили всичко възможно да не позволят на мъжа с автомобила да го подкара.

На място полицейските служители установили, че шофьорът е 65-годишен мъж от София, чиято проба е отчела 1,83 промила алкохол. Той е задържан, а благодарение на съобразителността и отговорността на младежите е предотвратена възможността за трагедия на пътя.

За проявената смелост, доблест и гражданска позиция от името на ръководството на ОДМВР-Благоевград, за достойната си постъпка младежите получиха грамоти.

Емилия Широва
Емилия Широва

Георгиос Тренчев
Георгиос Тренчев

Наталия Малинска
Никол Чакърова
Лея Бехчет
Емилия Широва
Георгиос Тренчев

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