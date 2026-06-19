Ново съоръжение свързва двата корпуса на Дома за лица с физически увреждания "Милосърдие"

Двата корпуса на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" вече са свързани с топла връзка, която беше официално открита днес. Изградената конструкция значително улеснява придвижването на потребителите, както и работата на персонала. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Заместник-кметът „Социални дейности, здравеопазване и транспорт" Димитър Недев заяви, че за Община Русе грижата за хората в неравностойно положение е приоритет и кауза. „Топлата връзка ще позволи на обитателите и персонала да преминават между двете сгради без да зависят от външните метеорологични условия. Това означава по-голяма безопасност при придвижване, по-бърз достъп до различните услуги в дома и най-важното – повече комфорт и спокойствие в ежедневието на хората, които живеят тук". Недев благодари на строителите, на ръководството и персонала на дома, които ежедневно се грижат за обитателите с търпение и сърце. Поздравления поднесе директорът на Дома Радостина Андреева, а потребителите на услугата изпълниха песента „За тебе хората говорят".

Домът е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на хора над 18-годишна възраст с намалена работоспособност. За тях са осигурени профилактичен режим, диетично хранене, лечение и рехабилитация, организират се занимания и лечение на желаещите. Институцията се помещава в две отделни сгради. Едната е бишва детска градина, която е двуетажна, разполагаща и със сутерен. Втората сграда представлява нов едноетажен корпус, построен през 2019-2020 г. Изградената топла връзка между двете здания осигурява комфортен и безпрепятствен достъп за пребиваващите и за персонала.

За празничното настроение на домакини и гости допринесоха изпълненията на Димитър Туджаров – Шкумбата и певецът Кристиян Илков от Русе.