11-годишната Деси прави гривнички и събра хиляди левове за болни деца (Видео)

Варненското момиче чува от своите родители за заболяването на 5-годишната Димана, поставя щанд на улицата. Резултатът – 3100 лева за дни

На 24 юни – още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите. Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат. Те са достойните българи. "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им. А "24 часа" празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина. На 24 юни още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. Тогава ще е церемонията, на която ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи. Вижте една от историите на новите българи в общността на достойните.

Докато повечето деца на нейната възраст мислят за ваканцията, игрите и приятелите си, 11-годишната Десислава Костадинова от Варна взема кутия с ръчно изработени гривни, застава пред централен магазин в квартал "Аспарухово" и започва да ги продава.

Не за джобни. Не за нов телефон. А за лечението на друго дете

Само за няколко дни Деси успява да събере над 3100 лева за тогава 5-годишната Димана, която се изправя пред страховитата възможност на тежкото заболяване, победено преди време, да се е върнало.

"Чух мама и татко да говорят за Димана и че има съмнения болестта да се е върнала. Предложих им да продавам гривничките си за нея", разказва момичето.

Гривните не са били направени специално за кампанията. Нейно любимо хоби е - прави ги от мъниста и дотогава ги продавала основно на приятелки на майка си. Но хобито се превръща в кауза. Още на следващия ден семейството подготвя кутия, а Деси излиза на центъра в "Аспарухово" пред голям хранителен магазин. И се случва нещо изненадващо.

"Нямаше цена. Всеки даваше колкото прецени",

казва момичето. Хората спират, питат за какво е инициативата и даряват.

За 4-5 дни сумата надхвърля 3000 лева. Когато историята се разчува, започват да пристигат и по-големи дарения - някои записват банковата сметка на Димана и превеждат в нея директно, Събират се още 1300 лева.

"Качвахме информация във фейсбук на "Аспарухово" къде е Деси и хората сами се свързваха с нас. Някои не можеха да дойдат, други искаха да помогнат с по-голяма сума", разказва майката на момичето Керанка Гачева.

Историята на Димана започва още когато е едва на 4 месеца. Тогава лекарите откриват рядък инфантилен фибросарком на меките тъкани.

благодарение на дарителска кампания. През пролетта на миналата година обаче идва нов шок. При контролен преглед лекарите откриват съмнително образувание и предупреждават, че може да става дума за рецидив.

“Новината беше ужасяваща за нас. Казаха ни да се върнем след два месеца, защото не бяха сигурни”, разказва майката на Димана Силвия. Семейството отново активира дарителската кампания. Именно тогава Деси решава да се включи. За щастие, страховете не се потвърждават. При следващите изследвания лекарите установяват, че образуванието не е рецидив на заболяването.

“Огромно облекчение беше. Оказа се нещо съвсем различно”, казва майката. Но жестът на Деси вече е оставил своя отпечатък, а събраната сума се използва за последващо лечение на Димана.

А Деси продължава да помага. Започва да продава гривни и за друго болно дете - Гери, която страда от остра лимфобластна левкемия. За него успява да събере още над 3000 лева. Дори след края на кампаниите не спира.

“Продължих да правя гривни и събраните пари ги пускахме в дарителски кутии за други болни деца”, разказва тя.

Днес Деси е ученичка в ОУ “Христо Ботев” във Варна. Обича физическото възпитание, мечтае да стане едновременно хореограф и ортодонт и се смущава, когато я питат за добрите дела. А хората говорят за нея с възхищение.

“Тя е една прекрасна млада дама.

За една година страшно много порасна, но остана същото добро дете”,

казва майката на Димана. В свят, в който често се говори за липсата на съпричастност, 11-годишното момиче от “Аспарухово” напомня нещо просто: че понякога една шепа мъниста и едно добро сърце могат да направят повече от хиляди думи. А най-хубавото е, че днес Димана е добре.

И може би някъде сред гривните, които Деси е изработила с детските си ръце, има една невидима нишка, която свързва двете момичета завинаги.