Пожарът в Слънчев бряг тръгнал от боклуци, подпалили дърво

Потушен е пожарът, който се разгоря по-рано днес в магазин за хранителни стоки в курортния комплекс Слънчев бряг. Започнал е от отпадъци, струпани до задния вход на магазин, а след това е обхванал дърво.

Огънят е засегнал още два съседни търговски обекта. На мястото на инцидента остават дежурни противопожарни екипи, каза пред БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас старши комисар Николай Николаев.

Сигналът за пожара е подаден около 12:25 часа. Огънят е тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазина за хранителни стоки, като впоследствие е подпалил и високо дърво. То е паднало върху покрива на магазина, подпалило го е, а след това огънят се е разпространил и към обект за бързо хранене и чейндж бюро.

Предстои да бъде извършен оглед за уточняване на размера на щетите и изясняване причините за инцидента.