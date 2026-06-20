Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)

В това време рейсът се държал на косъм

На 24 юни – още 29 с големи сърца, които дават щастие на българите. Те протягат ръка на болни и отчаяни, спасяват животи, движат честни каузи, мотивират другите за добро. Те мислят за другите повече, отколкото за себе си. Строят, надграждат. Те са достойните българи. "24 часа" разказва историите им вече повече от две десетилетия. Защото техните истории в новините дават надежда на българите, добавят така дефицитното щастие в ежедневието им. А "24 часа" празнува 35 години от първия си брой тази година и търси щастието като първа новина. На 24 юни още 29 достойни българи ще се присъединят към общността, в която вече са над 950 души. Тогава ще е церемонията, на която ще бъдат отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи. Вижте една от историите на новите българи в общността на достойните.

На 22 април по време на дежурство командирът на отделение в ГПУ-Малко Търново, младши експерт Ивелин Арабаджиев получава информация, че на около 2 км преди ГКПП спрял автобус пречи на движението. На място вижда, че колата е с украинска регистрация, аварирала почти перпендикулярно на пътя. От двамата шофьори на автобуса разбира, че е свършило горивото и се наложило да заредят с туба от близка бензиностанция. Със служебния автомобил с включени светлини Арабаджиев започва да регулира движението. Когато рейсът успява да запали, пред него има 7-8 души.

“Първоначално не знаех, че вътре има още много хора. Като чуха шума на двигателя, всички започнаха да ръкопляскат. И секунди по-късно автобусът тръгна назад. Когато падна в дерето, едно дърво се прекърши, а друго по-дебело го задържа", разказва полицай Арабаджиев. Той предава по радиостанцията какво се е случило и скача в дерето, чувайки писъците на хората. Успява да изкърти задния люк и започва да вади пътниците един по един. Установява, че има две жертви под прозорците на автобуса. Едва когато успява да погледне вътре, разбира, че рейсът е пълен.

“Гледката беше потресаваща - хора, багаж, седалки, всичко беше с главата надолу

Започнах да указвам на пътниците с жестове да идват към мен, двигателят все още работеше. По-слабите жени и деца ги вадех през рамо, но склонът беше много голям, даже след като свърши цялата офанзива и се прибрах, забелязах, че и кубинките ми са се скъсали. На по-тежките им поемах краката и стъпвайки на мен, слизаха надолу. Последните 7-8 човека ги изкарахме с колегите от районното, които пристигнаха. Автобусът буквално се държеше на косъм. Но важното е, че успяхме да извадим всички, за да не стане по-голяма трагедия”, разказва Арабаджиев.

Единствената му мисъл, докато спасявал хората, била да не се запали автобусът, защото през първите 10-15 минути двигателят продължавал да работи. Чак след това, премисляйки станалото, си дал сметка, че е съществувала реална опасност и за неговия живот - дървото да не издържи и всички да полетят в дерето.