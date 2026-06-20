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Лято е и всеки снима менюта - цаца за 12 евро. А в Гърция по-евтино ли е?

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На места по родното Черноморие цената на цацата възмути туристите. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Докато спорим за цените и инфраструктурата, морето ни остава едно от най-чистите в Европа

Цените по Българското Черноморие отново станаха гореща тема в началото на летния сезон у нас - първия в еврозоната. Социалните мрежи се напълниха със снимки на менюта, касови бележки и сравнения с други европейски дестинации, а мнозина се питат дали ваканцията на родното море не се превръща в луксозно преживяване.

Преди седмица министърът на туризма Илин Димитров обяви, че страната е готова за сезона. Курортите са готови, туристи няма, тъжно констатира той.

Реакциите не закъсняха.

Ако трябва да преведа - курортите са наточили брадвата на лазер и сега няма желаещи балъци да им режат главата през кръста, пише във фейсбук Борис Касиков.

В Созопол порция цаца достига 12 евро, а на места омарът спокойно надхвърля 150 евро. Дори едно обикновено фрапе може да струва над 7 евро.

Безумно високи цени, които не отговарят на качеството. Обслужване, което на места направо липсва. Усмивка, отношение и професионализъм се срещат по-рядко от свободно място на плажа, коментира Красимир Недялков.

На места дори тараторът и айрянът се предлагат за по 8-9 евро.

Намира се някоя евтина халба бира, но що се отнася до храната, цените са същите като у дома, пише Сам Милн в една от най-големите групи за туристи в Слънчев бряг.

Според друг потребител - Марк Харпър, на част от местата просто са оставили старите числа от миналото лято, но вече ги изписват в евро.

Не липсва и чувство за хумор. След публикациите за липсата на туристи социалните мрежи бяха залети от колажи и шеговити обяви от типа: “Набираме туристи. Може и без опит”.

Представители на туристическия бранш обаче напомнят, че картината е далеч по-разнообразна. По Черноморието все още могат да се намерят заведения, в които цацата струва около 3 евро, рибената чорба е малко над 3 евро, а комбинация от цаца, картофки и бира излиза около 6 евро. И те са на няколкостотин метра от “туристическите капани”.

Но някои недоумяват защо именно цените на цацата са се превърнали в основна тема.

Еспресо на крак на бар на площад “Сан Марко” във Венеция струва 3,50 евро. Ако седнете на маса, цената скача на 7 евро. Ако има жива музика, се начислява и orchestra fee от 6 евро на човек, разказва Лияна Панделиева. Според нея българите често виждат скъпото по родното море, но рядко обръщат внимание колко струва туристическото преживяване на едни от най-популярните места в Европа.

Тук идва и неизбежното сравнение с Гърция и плажовете там. В южната ни съседка философията е клиентът да се върне и догодина. У нас все още царува класическото “Ден година храни”. А потребители твърдят, че там не искали консумация на плажа. Но и тук сравнението е условно.

Било безплатно при консумация? Дали? Иска се минимум консумация от 30 евро - българите дадоха ценен урок как цял ден се лежи под чадър срещу едно кафе. Е, вече няма. А да отворим дума за глобите по пътищата на Гърция и колко по същество може да излезе ваканцията?, пише още Панделиева.

А докато спорим за цените и инфраструктурата, морето ни остава едно от най-чистите в Европа според най-новия доклад на Европейската агенция по околна среда за 2025 г. - България и Гърция са сред абсолютните лидери по качество на водите за къпане.

На места по родното Черноморие цената на цацата възмути туристите. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

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