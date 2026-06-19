Обясниха защо има няколко варианта за оценяване на задача 21 от изпита по математика за 7. клас

Ученици и родители се запитаха защо има няколко варианта за оценяване на задача 21 от изпита по математика от националното външно оценяване на седмокласниците.

От министерството на образованието и науката излязоха с позиция, в която казват, че междинните точки дават възможност да се разграничат учениците, които не са достигнали до решението, от тези, които са демонстрирали частично разбиране на математическите понятия и зависимости.

Задачата е следната: 21. Две от страните на равнобедрен триъгълник се отнасят както 1:2. Ако по-малката му страна е х cm, изразете и запишете чрез х периметъра на триъгълника.

В ключа за отговори има няколко варианта за оценяване:

От образователното министерство посочиха, че "задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете частично овладяване на проверяваните знания и умения, а не само крайният резултат".

Ето какво още заявяват от МОН:

В задачата учениците трябва да определят периметъра на равнобедрен триъгълник, при който две от страните се отнасят както 1:2, а по-малката страна е с дължина x cm. Верният отговор е 5x.

При оценяването са предвидени:

- 4 точки за верен отговор 5x;

- 2 точки при отговор 4x;

- 3 точки при записани 4x и 5x.

Междинните точки се присъждат, когато е видно, че ученикът е достигнал до част от верните разсъждения. Отговорът 4x показва, че е разпозната връзката между страните на равнобедрения триъгълник и е направен опит за определяне на периметъра, но не са отчетени всички страни на фигурата. Поради това не се присъждат максимален брой точки, но се признава частично постигнат резултат.

Този подход е свързан и с диагностичната функция на националното външно оценяване. Освен да установи крайния резултат, изпитът има за цел да покаже какви знания и умения са усвоили учениците и на кой етап от решаването срещат затруднения. Междинните точки дават възможност да се разграничат учениците, които не са достигнали до решението, от тези, които са демонстрирали частично разбиране на математическите понятия и зависимости.

По този начин резултатите предоставят по-точна информация както за индивидуалните постижения на учениците, така и за последващите анализи на системно ниво, които подпомагат училищата, регионалните управления на образованието и Министерството на образованието и науката при идентифициране на области, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

Днес от 9 часа се проведе изпитът по математика за седми клас. Тази година той бе с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Голяма част от задачите бяха с приложен характер и изискваха работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.