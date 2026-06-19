Непълнолетен подкара мотор в село до Пловдив, полицията го иззе

Друг мъж е заловен да кара пиян трактора си в същото населено място

Непълнолетният не реагирал на подадената звукова и светлинна сигнализация от полицаите

Непълнолетен и неправоспособен е бил засечен да кара кросов мотор в пловдивското село Маноле, съобщиха от полицията в Пловдив.

Около 14 часа днес патрул на полицаите от Труд в село Маноле забелязал тийнейджър да преминава със състезателния мотоциклет. Униформените веднага последвали момчето, което първоначално не реагирало на подадената звукова и светлинна сигнализация от служебния автомобил. При принудителното спиране и последвалата проверка се оказало, че водачът е непълнолетен и съответно - неправоспособен, а кросовият мотоциклет не е регистриран по законоустановения ред. За извършеното нарушение на Закона за движение по пътищата на тийнейджъра е съставен акт. Административно отношение е взето и спрямо негов родител, а превозното средство е иззето.

Половин час по-късно, отново в Маноле, служителите заловили друг сериозен нарушител на пътя. В полицейския арест бил отведен местен жител, който управлявал нерегистриран трактор с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата стойност. Допълнителна справка показала, че мъжът е неправоспособен, а пиян зад волана е бил засечен и преди време. По случая е образувано бързо производство.