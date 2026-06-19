Избират нов главен мюфтия на 21 юни

Национална мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на Мюсюлманското изповедание в България, ще е на 21 юни в Националния дворец на културата (НДК) от 10:00 ч., съобщиха от Главното мюфтийство.

Във форума ще участват над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности във всички райони на страната.

Националната мюсюлманска конференция е върховният ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в България. Съгласно Устава на Изповеданието, тя се свиква най-малко веднъж на всеки пет години и има за задача да избере централните ръководни органи – главен мюфтия, председател и членове на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС).

Кандидатите за главен мюфтия са двама – председателят на ВМС Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Двама са кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Ведат Ахмед обяви кандидатурата си днес чрез официално прессъобщение, разпространено от секретаря на ВМС.

Форумът ще обсъди проблемите на мюсюлманите, ще гласува промени в Устава на Мюсюлманско изповедание в България, ще избере главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлмански съвет и 25 членове на ВМС, който е висшият централен колективен ръководен орган на изповеданието, действащ между две национални конференции, посочват от ВМС.

Предстоящият форум поставя на преден план правото на свободен избор и изключителната роля на делегатите, чийто глас е гарант за демократичността на вота и легитимността на бъдещото развитие на Мюсюлманско изповедание, се посочва в прессъобщението.

В него се допълва, че Националната мюсюлманска конференция ще се проведе във време на постепенно установяване на спокойствие на обществото след проведените многократни политически избори в страната през последните няколко години, които неминуемо се отразиха за разделението на мюсюлманската общност, както и имаше опити за прехвърляне на някои негативи върху религиозната им институция – Мюсюлманско изповедание.

Стабилното правителство, което се сформира в резултат на желанието на хилядите хора по площадите, вдъхва доверие и вече дава своите плодове за нормализирането на обществените взаимоотношения. Днес са налице предпоставки за стабилност, конструктивен диалог и съсредоточаване върху развитието на религиозната институция и по-доброто духовно обслужване на мюсюлманите, а и изграждане на ценности за по-добро съжителство с последователите на други вероизповедания, посочват от ВМС.

Кандидатурата на Ведат Ахмед за главен мюфтия е отговор на широка подкрепа и големи обществени очаквания за промяна в ръководството на мюсюлманската институция и засилената необходимост от нов, демократичен и градивен модел на управление. Тя идва след дълъг процес на неуспешни опити за намиране на общ кандидат, въпреки че са правени сериозни компромиси от негова страна в полза на други евентуални кандидати, посочват от ВМС.

„Бъдещето на Мюсюлманското изповедание зависи от нашата способност да бъдем единни, честни и открити пред обществото. Наш дълг е да изградим силна, модерна и прозрачна институция, която служи на вярващите и работи в пълен синхрон с ценностите на гражданското общество“, посочва Ведат Ахмед в съобщението.

Ведат Ахмед е роден на 8 януари 1979 г. в гр. Каолиново, кв. „Кус", обл. Шумен. През 1997 г. се дипломира от Духовно училище „Нювваб” – Шумен. През 2001 г. завършва Висшия ислямски институт – София. Завършил е магистратура в областта на балканските изследвания в Тракийския университет в Одрин, където продължава своите изследвания във връзка с докторската си дисертация.

От 2001 г. до днес заема различни позиции в Мюсюлманското изповедание, сред които началник на отдел „Образование“ към Главно мюфтийство, заместник-главен мюфтия, временно изпълняващ длъжността председател на ВМС. На редовната Национална мюсюлманска конференция на 24 януари 2016 г. и на 29 май 2021 г., е избран за председател на ВМС. Наред с председателството, от 2017 г. е и главен редактор на сп. „Мюсюлмани“, от 2004 г. води едночасово религиозно предаване на турски език в Българското национално радио.

Основните акценти в управленската платформа на Ведат Ахмед се базират на няколко ключови приоритети, сред които обединение около ценности, консолидация на мюсюлманите в България около изконните морални принципи и взаимното уважение; институционално сътрудничество, развитие на конструктивно партньорство с държавните институции, активен диалог с обществени организации с общи цели и поддържане на добри връзки с международни партньори; осигуряване на приемственост на базата на многогодишен личен опит и възползване от опита на утвърдените лица в институцията, но и надграждане на постигнатото с нови амбиции, енергия и инициативи.

Сред ключовите приоритети за Ведат Ахмед е издигане на нивото на доверие. „През последните няколко години поради допуснати грешки в управлението или оформени нереални нагласи Мюсюлманско изповедание в определени сфери загуби доверието на хората, затова с по-силна комуникация с хората, разяснения, действия и промени в подхода на работа ще се търсят начини за укрепване и издигане на доверието“, посочва той в приоритетите си.

В програмата си акцентира и върху инвестиция в кадровия ресурс с подсилване на образователните дейности в синхрон с ритъма на времето, всеобхватна подкрепа за развитието на имамите, ваизите и мюфтиите, въвеждане на ясни и обективни критерии за тяхното кариерно израстване. Поставяне на по-силен акцент върху дейностите, които развиват жените или инициативите, насочени към тях. Сред акцентите в програмата му са още финансова прозрачност и отчетност чрез въвеждане на стриктен контрол, категорично спиране на порочни практики и разточително разходване на публични средства, за което ще се поставят ясни приоритети. Акцент е и съхраняването и развиването на мюсюлманското религиозно-културно наследство, осигуряване на среда за активно включване на мюсюлманските настоятелства и членовете на мюсюлманска общност в дейността и др., допълват от Висшия мюсюлмански съвет.

Кандидатурата на д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и на д-р Мустафа Хаджи за председател на ВМС, е издигната от няколко районни мюфтийства, сред които са Благоевград, Варна, Кърджали, Пазарджик, Русе, Силистра.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, а Средното – в духовно училище „Нювваб“ в Шумен, показва справка в официалния сайт на Мюсюлманското изповедание. През 2002 г. се дипломира от Висшия ислямски институт в София.

През 2001 г. взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 г. изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в Омуртаг, се посочва в сайта.

Завършва магистратурата си през 2007 г. в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“. От 2008 до 2010 г. работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 г. е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия, се посочва още в сайта на институцията.