Спипаха просяк да краде от магазин в центъра на Пловдив, прибраха го в Психото

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Бил агресивен, наложило се няколко служители да се включат в "операцията"

21-годишен просяк е откаран в Центъра за психично здраве в Пловдив след кражба от магазин, научи "24 часа".

По-рано днес униформени от Четвърто районно управление пристъпили към ареста на младия мъж. Оказало се, че той страда от психични проблеми и трябвало да бъде изпратен в здравното заведение.

Заради агресивното му поведение се наложило няколко служители да се включат в "операцията", като едвам са успели да го приберат.

За поведението на просяка многократно са подавани сигнали до различни структури на МВР. Неведнъж е забелязван да крещи срещу обикновени граждани, да ги кълне и дори да се разголва на публично място.