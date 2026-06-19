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Има пострадали при сбиване на пазара в Габрово

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Има ранени хора след сбиване на Централния кооперативен пазар в Габрово.

Сигнал за скандал между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20:00 часа в Районното управление в Габрово.

Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Веднага към мястото са изпратени полицейски екипи. Към момента се извършват процесуално-следствени действия и се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медицински екипи. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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