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Президентът Йотова ще участва в 10-ата среща на Каблешковия род в Копривщица

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Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Президентът Илияна Йотова ще участва в 10-ата среща на Каблешковия род в Копривщица, от който е част и революционерът Тодор Каблешков. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието ще започне в 11:00 часа от двора на църквата „Успение Богородично“, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата-музей на българския революционводоер, която е в непосредствена близост до храма, пише БТА. 

През 2026 г. се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел. Тодор Каблешков е революционер, участник в българското националноосвободително движение (1851-1876). Един от главните организатори и ръководители на Априлското въстание (1876) в Четвърти революционен окръг с център Панагюрище.

От началото на 1876 г. е председател на революционния комитет в Копривщица. Под негово ръководство на 2 май 1876 г. (20 април ст.ст.) местният комитет обявява въстанието в Копривщица и дава сигнал за началото на Априлското въстание.

Каблешков написва и изпраща до Панагюрище и до други места бързо писмо, подписано с кръвта на едно от убитите заптиета (т. нар. Кърваво писмо), в което приканва всички българи към повсеместен бунт. Застава начело на Военния съвет в Копривщица и заедно с революционера Панайот Волов ръководи чета, с която обикаля околните села. След разгрома на въстанието се оттегля с група въстаници в Стара планина. Заловен е край Троян и изтезаван в затворите в Троян, Ловеч и Велико Търново. На път за Пловдив в конака в Габрово успява да открадне револвер и се самоубива с изстрел в главата, припомня БТА. 

 

Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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