Атанасов: Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент на инициативен комитет, ние трябва да го подкрепим

Състезанието за нов лидер на ДСБ вероятно ще е между Радан Кънев и Йордан Иванов, съобщи той

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет."

Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пред БНТ на въпрос биха ли подкрепили двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Кандев, не го познавам. Но за сметка на това зобре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.

На няколко пъти акцентира, че не знае дали Гюров ще избере Кандев за кандидат за вицепрезидент, но кандидат-президентът ще получи подкрепа от ДСБ.

Според Атанасов рисковете за изолация на България са налице, с оглед на позицията на премиера Румен Радев "в полза на Русия".

"Това тепърва ще дава своите плодове на европейската сцена. Опредени важни нюанси в поведението на премиера се оценяват, определят го като новия Орбан в западните медии", каза политикът.

"На практика се поставят определени условия, за да постигнем отстъпки в друга посока. По време на предизборната кампания написах предупреждения, че подкрепяйки радев обръщаме кораба на изток, виждаме с поведението му лични интереси. Наистина хората смятат, че Радев е новия троянски кон в ЕС. Получи много мощна подкрепа от определени среди за политика срещу завладяната държава и корумпирания модел", коментира Атанасов.

За предстоящият избор на нов председател на ДСБ на 11 юли Атанасов заяви, че партията има нужда от "нова енергия".

"Радан Кънев е доста млад да се пенсионира. Аз също нямам никакво намерение да се пенсионирам от политиката. 8 г. съм начело на ДСБ. Първият път спечелих само с 9 гласа, само аз знам как съм работил. Партията тогава беше извън парламента, след това с Христо Иванов създадохме "Демократична България". Сега има нужда от нова енергия, за да се създават нови организации и да се работи. Искам да се държи стабилността на тази коалиция, защото тя представя десните", каза лидерът на партията.

"На практика състезанието ще бъде между Радан Кънев и Йордан Иванов, има и още един кандидат, да не го коментирам - Васко Василев, но разбрах, че Бонка се е оттеглила. Очертава се състезание между Радан Кънев и Йордан Иванов", съобщи той.