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Шефката на "Промяната" в Бургас напусна партията, отиде в ДБ

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Весела Томсън СНИМКА: Фейсбук личен профил

Председателката на структурата на "Продължаваме промяната" в Бургас Весела Томсън обяви, че напуска партията и отива в "Демократична България". Това съобщи тя в петък с пост във фейсбук.

Освен, че напуска местната структура "Промени Бургас", Томсън прекратява и членството си в ПП. В поста си тя пише, че решението й изобщо не е лекомислено, а е взето в резултат на дълъг размисъл и сериозна равносметка.

"И до днес съм запазила желанието, времето и готовността да работя за каузите, които ни обединяват - борбата с корупцията, изграждането на по-прозрачен, справедлив и модерен модел на управление, както и утвърждаването на ценностите и принципите, в които вярвам. Гордея се с всички достойни, талантливи, почтени и отдадени членове и симпатизанти, с които имах честта да работя - както лично, така и в рамките на общите ни инициативи. Вярвам, че потенциалът на тези хора е изключителен и че те могат да бъдат, ако им се даде възможност, двигател на положителна и истинска промяна", заявява Томсън във фейсбук, като благодари на всеки, който й е оказал подкрепа и й е помагал в работата.

Тя е категорична, че през цялото си време на поста общински председател се е водила от устава и ценностите на партията.

 "За съжаление, липсата на достатъчно конструктивна комуникация и доверие, както и възникналото напрежение, свързано с различия във визията и подхода към развитието на структурата в Бургас, създадоха обстоятелства, които правят ефективната съвместна работа невъзможна", обяснява Томсън.

Според нея в политиката най-важни са почтеността, отговорността и способността да се работи в интерес на хората.

"Личните интереси и безпардонното лицемерие дълбоко отвращават и разделят. Именно поради това считам, че преминаването ми в редиците на "Демократична България" в този момент е най-правилното и достойно решение - както за мен лично, така и за спокойното продължаване на работата на структурата "Промени Бургас", категорична е тя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Весела Томсън СНИМКА: Фейсбук личен профил

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