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Домашен арест за шофьор, обвинен за смъртта на пещеходец

Ваньо Стоилов

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Управлявлавал лек автомобил "Лада" по пътя между Чирпан и село Ценово

Окръжният съд в Стара Загора взе втората по тежест мярка за неотклонение - домашен арест спрямо 58-годишния Д.Н., обвинен за предизвикано по непредпазливост пътнотранспортно произшествие, при което е загинал пешеходец, съобщиха от съда.

Спрямо мъжа е повдигнато обвинение за това, че на 15.06.2026 г. на общински път с № 53 498 (град Чирпан – село Ценово – село Златна ливада), на километър 0+200, в землището на Чирпан, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение - чл.20, ал.2, изречение второ от Закона за движение по пътищата, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на 77-годишен мъж и избягал от местопроизшествието.

От събраните на този етап от наказателното производство доказателства, съдът счете, че може - макар и с невисок интензитет – да бъде направен обоснован извод за съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Съдът прие, че данните за съдебното минало на обвиняемия и тези за него като водач, начинъг му на живот и процесуалното му поведение – доброволно е предал автомобила, управляван по време на злополуката, съдействал е чрез обяснения за установяване на обективната истина, а още и възрастта му, определят, че в случая реалната опасност Д. Н. да се укрие и/или да извърши друго престъпление е хипотетична. Затова съдебният състав прие, че на този етап от наказателното производство мярката за неотклонение, съответстваща в оптимален обем на целите на закона е „домашен арест".

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.

Съобщението за това произшествие е подадено на тел. 112 на 15.06.2026 г., около 22:28 ч., от 54-годишна жена, тя съобщила за човек, който лежи в безпомощно състояние на пътя в близост до местност "Ерека". На място незабавно е изпратен полицейски екип.

Там е установен е 77-годишен мъж. Екип на Спешния център е транспортирал мъжа до филиала в Чирпан, късето в 23:45 ч. мъжът е починал. Започналото разследване по случая разкри ден по-късно и шофьорът, за който има съмнения, че е причинил по непредпаливост с "Лада"-та си смъртта на 77-годишния пешеходец.

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