Окръжният съд в Стара Загора остави под домашен арест мъж на 73 години, обвинен за получен подкуп

Окръжният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение домашен арест спрямо Т. Т., на 73 години, на който е повдигнато обвинение за това, че в качеството си на длъжностно лице от ръководството на кооперация поискал от 47-годишен мъж неследващ се дар – парична сума в размер на 7000 евро. На 17.06.2026 г. в град Гълъбово той приел същата сума, за да извърши действие по служба - да сключи сделка за покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на кооперацията, намиращи се в с.Помощник, област Стара Загора - бивш ресторант и магазин.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години и глоба от пет до десет хиляди лева, припомниха от съда.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че събраните на този етап от наказателното производство доказателства позволяват да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. В този случай съдът прие, че няма реална опасност Т. Т. да се укрие или да извърши друго престъпление. Той не е осъждан, има постоянен и настоящ адрес, трудово ангажиран е.

Съдебният състав смята, че на този етап от наказателното производство мярката за неотклонение, съответстваща в оптимален обем на целите на закона, е домашен арест, осъществяван чрез електронно наблюдение. Тази мярка за неотклонение е достатъчна, за да ограничи възможността обвиняемият да предприеме действия, чрез които да възпрепятства разследването, осуетявайки обективната истина.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.

По-рано от прокуратурата съобщиха, че мъжът е арестуван на 17 ани т.г. в близост до дома си в град Гълъбово непосредствено след получаването на подкупа. Първоначално той бе оставен в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.