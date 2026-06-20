Борисов: Не е дупка, бюджетът е пълен. Това са оправдания да няма реформи

За 1 г. финансовите агенции събраха 14 млрд. лв. повече, не да няма, не да е дупка. И в момента бюджетът е пълен. Това са оправдания, за да няма реформи.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Раковски.

"10-11 г. сме държали бюджета на излишък - и първия през 2009 г., защото обичат да се оправдават с предишните. Сергей Станишев вдигна пенсиите и си тръгна, без да ги впише в бюджета. И ние тогава ги изплатихме, но затегнахме коланите, смяхте ми се за постната пица на Дянков, но вкарахме държавата във финансовите норми, а сега наказателна процедура за свръхдефицит", заяви Борисов.

"Това мнозинство може да направи всякаква реформа, да се обясни, да се направи един бюджет с 0% дефицит и да се върви напред. И тогава никой няма да му каже нищо на Радев. Ако сега направи това, което аз направих 2009 г., никой няма да го упрекне, напротив. Ще има много по-голяма подкрепа от обществото, че ще регулира публичните финанси", категоричен бе той.

"Дупка в хазната има. Всички са съгласни, че в хазната има дупка, спорът беше колко голяма е дупката. 2026 г. е критична за България поради няколко причини. Затваряме ПВУ. Всички плащания, които се извършват по него, трябва да се извършат до 31 април и те се разплащат авансово, след това ЕК ни ги възстановява, ако сме изпълнили условията", каза по-рано днес пред БНТ шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от ПБ.

Парламентът прие да бъде изтеглен нов дълг от 3,8 млрд. евро. Разрешителното за нов дълг финансовият министър Гълъб Донев получи при втория опит. Първият опит бе в началото на юни, когато предложението бе внесено от депутати на ПБ с цел да се пести време, тъй като положението на финансите било катастрофално. След като всички групи декларираха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПБ дори заплаши, че ако решение бъде взето ще поиска отмяна от Конституционния съд, то бе оттеглено от Константин Проданов от ПБ. След това обаче отново беше внесено в бюджетната комисия.

Вносителите от Министерския съвет посочват, че вдигането на тавана на дълга е във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и предвид рязката неочаквана промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него.

Паралелно с това дългът ще бъде ползван и за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци.

В началото на юни стана ясно, че Европейската комисия стартира процедура по свръхдефицит. В същата процедура досега бяха още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а сега към списъка бяха добавени Германия, Естония, Латвия и Словения заради превишаване или очаквано превишаване на 3% дефицит.

"В Гърция, Хърватия цените са такива, каквито пазарът определя. Това е поредната манипулация. Вие считате ли, че това правителство щеше да ни вкара в еврозоната? Аз категорично считам, че нямаше. Затова казвах да изчакаме с оставката до януари, за да може плавно влизане, контрол върху цените да има. През това време беше оставен пазарът умишлено, за да се вдигнат цените. И бяха изпуснати, затова така се получи. Ако беше редовното правителство нямаше да им дадем да мръднат, но безвластието тези няколко месеци - служебни правителства, кой ще дойде, какво що, така стана. Държавните служители са ветропоказатели, най-малко им се работи в такива месеци, те вече гледат къде да се ориентират, за да останат. И с тоталната чистка, която върви навсякъде, са били прави за себе си", коментира Борисов високите цени.

Според него премиерът Румен Радев заслужава поздравления за "начина, по който успява да комуникира с обществото това, което касае българската консумация на неговите избиратели и поведението му в Брюксел". Коментарът на лидера на ГЕРБ бе заради изявлението на премиера Радев, че България не подкрепя част от санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх Кирил и съсобственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Изключително добре го направи, защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, излиза, че санкциите досега, включително и икономическите, бяха за 6 месеца. Сега вече са за 1 г., когато Орбан го няма, а Радев вече е в Европейския съвет. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България също е допринесла. Това, че майсторски успя да вкара и колегите от ПП-ДБ и все по-кресливите от "Възраждане", пусна димката с руския патриарх, с други санкции, които евентуално през юли не би подкрепил. Истинският успех, че санкциите станаха да се предоговарят на 1 г. вече го имаме налице", заяви Борисов.

"Какво общо има офицер от Държавна сигурност, или КГБ, който става патриарх, който дори пред самия Радев, като беше президент, беше изключително кротък, като го посрещахме в правителството, пред президента се държа доста грубо. Дори самият Радев каза след това, че си е тръгнал като политик. Безспорно ако наричаме руската църква братска, същото важи и за украинската. Какво се получава? Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква - българската, я брани първата от втората. Какво общо има това с България? Ние не видяхме огромния успех на Радев, защото фокусът беше в това" каза още той.

"В "Прогресивна България" има много хора, с които сме работили дълги години заедно. И за разлика от останалите, като съм работил с някого или хубаво, или нищо", допълни Борисов.

Той коментира и новината, че България излиза от сивия списък за пране на пари. Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от "сивия списък". На заседанието в Париж България е била представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е уверил, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи, както и че ще продължим и занапред на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

"Другото, което е изключителен успех на Георги Георгиев, Даниел Митов и Теменужка Петкова, е че ни изкараха от сивия списък за пране на пари, където бяхме вкарани през 2023 г. Комисията на експертите в сряда към Съвета на Европа съобщиха, че страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки - цялата работа е свършена от кабинета "Желязков". Като еврозоната, Шенген, падането на мониторинга от ПАСЕ. Това е огромен подарък за българския бизнес, защото да сме в този списък значи, че те гледат като перач на пари или терорист. В същото време чуждестранният инвеститор акционерите му не го подкрепят да инвестира на такова място", каза Борисов.