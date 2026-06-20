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Пробация договори непълнолетен, откраднал телефон и 20 евро от имот в Асеновград

Мая Вакрилова

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Районният съд в Асеновград.

Веднага след грабежа бил задържан

Тийнейджър от Асеновград, влязъл в чужд имот и задигнал вещи оттам, договори да бъде наказан с пробация. 

На 27 август м.г. той нахлул в къща в града и задигнал телефон на стойност 511 евро, кутия цигари и парична сума от 20 евро, като използвал сила. Веднага след грабежа бил задържан, а полицаите го държали в ареста от 2 ч. след полунощ до 14,30. 

След по-малко от година младежът признал вината си и се споразумял с прокуратурата да се регистрира по настоящ адрес в село Боянци и два пъти седмично да се среща с пробационен служител за 1 година.

Тийнейджърът ще трябва да заплати и разноските по делото, които са над 720 евро. 

Районният съд в Асеновград.

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