Седмото издание на "Арнаудови срещи" събра в Русе млади изследователи от три държави

В Русе беше открито седмото издание на Националния младежки форум"„Арнаудови срещи. Пътят към познанието" 2026. Организатори на събитието са Регионалната библиотека „Любен Каравелов" и Регионалното управление на образованието – Русе, съобщават от предцентъра на общината.

Форумът събира близо 80 млади изследователи от цялата страна, които представят 45 разработки в областта на литературата, българския фолклор, изкуствата, историята, философията, географията и интердисциплинарните изследвания. Сред участниците има представители на Варна, София, Пловдив, Бургас, Враца, Велико Търново, Плевен, Кърджали, Попово, Бяла и Русе, както и гости от Република Молдова и Румъния.

Сред официалните гости на откриването бяха заместник-кметът на община Русе Здравка Великова, експертът от областна администрация Георги Георгиев и д-р Капка Иванова – научен ръководител на форума.

"Русе винаги е бил град на просветата, културата и свободния дух. Именно тук знанието традиционно намира своята естествена среда за развитие, а младежите – пространство, в което да изразят своите идеи, търсения и открития. В лицето на младите хора, събрани днес тук, виждаме бъдещите изследователи, преподаватели, обществени лидери и създатели на нови идеи", заяви Великова. Заместник-кметът изрази своята признателност към директорката на библиотеката Теодора Евтимова и нейния екип за отдадеността им „Арнаудови срещи. Пътят към познанието" да се превърна в значимо събитие, което вдъхновява ученици, учители и млади специалисти да търсят, изследват и създават.

Форумът носи името на академик Михаил Арнаудов и през годините се утвърди като значима платформа за представяне на ученически и студентски разработки, насърчаваща научното любопитство, творческото мислене и междукултурния обмен.

В рамките на форума участниците ще представят свои разработки в няколко тематични направления – литература, български фолклор, изкуства, история, философия, география и интердисциплинарни изследвания. Научната програма включва работа по секции, в които младите изследователи защитават своите проекти и доклади пред жури и аудитория.

Освен конкурсната част, програмата предвижда откриване на постерната изложба „Академик Михаил Арнаудов или за учения като читател" с автор доц. Васил Загоров, както и среща-разговор „По стъпките на изследователя" с журналистката Жанета Йорданова. По време на събитието участниците имат възможност да разгледат и личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов, съхранявана в Регионална библиотека „Любен Каравелов", както и емблематичната Часовникова кула в Русе.

В края на деня ще бъдат обявени резултатите от форума и ще се състои церемонията по награждаване на отличените участници.