Делян Добрев напуска парламента, излиза от политиката (Видео)

Наистина съм в политиката от 20 г. През 2007 г. станах общински съветник, и в ГЕРБ ми бе дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, министър, зам.-министър, председател на енергийна, бюджетна комисия. 20 г. съм работил за партията, резултатите ги дава избирателят, който продължава да ни подкрепя. Но има момент, в който, както казах на младежите, ние, които 20 г. вече сме в политиката трябва да отстъпим и да дадем път на младите.

С тези думи дългогодишният депутат от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев съобщи, че се оттегля от политиката. Направи го по време на среща с младежката организация на ГЕРБ и лидера на партията Бойко Борисов. Той съобщи, че планира още следващата седмица да се оттегли от Народното събрание.

Делян Добрев е едно от енергийните остриета на ГЕРБ. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада, по-късно се завръща в България и работи за „Нютон Финанс Мениджмънт Груп" в София. Работи известно време и в Областната управа на Хасково, като ръководител на проекти с европейско финансиране, в Агенцията за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес, в Районния съд в Хасково и другаде.

От 2009 г. е депутат от ГЕРБ. През май 2011 г. е назначен за заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Енергетика". Когато на министър Трайчо Трайков е поискана оставката, Добрев е назначен на неговия пост. Избиран е последователно във всички Народни събрания след това. В последното НС бе начело на бюджетната комисия.

"Дадох пример с това, че в първия кабинет на ГЕРБ в партията останахме само аз и Влади Горанов. По един или друг начин всички други се оттеглиха и дадоха път на следващите. Помните Лиляна Павлова, Иво Московски - страхотни министри. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже и Трайчо (Трайков) и Дянков (Симеон Дянков) бяха млади. Сега сме на по 50. Според мен 30 годишните се справяхме по-добре от други, защото имахме хъс, енергия и огромно желание да постигнем нещо", каза Добрев.

Сподели, че казал на младежите от ГЕРБ, че сред тях вероятно седят новата Лиляна Павлова, Екатерина Захариева, Иво Московски и т.н.

"Това са естествени процеси. Аз ще продължа да помагам в партийния живот, да участвам в него. Време е, преценил съм сам за себе си, да дам път на младите", заяви Добрев.

Той благодари на Борисов за възможностите, които му е дал.

"Благодаря, че ме е подкрепял, търпял ме е, дори когато бях вътрешна опозиция. Пак ме търпеше", разказа той.

Освен Добрев, след изборите на 19 април, от политиката се отказа и бившият правосъден министър от ГЕРБ Георги Георгиев. Георгиев бе избран за депутат, но преди ЦИК да обяви имената на новите 240 избраници, бившият министър обяви, че се оттегля.

"Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание", написа тогава той във фейсбук.

Дни след вота кметът на Стара Загора Живко Тодоров пък избра да напусне изпълнителната комисия на партията. Живко Тодоров застана до лидера си часове след изборите, но взриви колегите си с думите, че партията трябва да се върне към модела на антикорупционна, защото след годините във властта неминуемо има срастване и отпускане. Дни по-късно подаде оставка от ръководството. Той определи решението си като знак на лична отговорност за резултатите от вота.

В интервю за "24 часа" Тодоров заяви: "Като редови член на ГЕРБ имам по-голям шанс да казвам това, което мисля".